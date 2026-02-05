Начались продажи удешевленных iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Вот где их искать

Фото: Unsplash



Компания Apple начала продавать восстановленные айфоны 16-й линейки. Об этом пишет GSM Arena.

Согласно источнику, на официальном сайте Apple и у реселлеров по миру теперь будут доступны iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max с пометкой Refurbished. Они предлагаются со скидкой 12-22%, а модели 16 Pro и 16 Pro Max сейчас вообще можно купить только в восстановленном виде. В зависимости от модели и конфигурации скидка достигает $270 (около 21 тыс.руб. по курсу). В среднем же сэкономить можно 10-13 тысяч рублей.Считается, что официально восстановленные Apple устройства ничем не отличаются от новых, кроме более выгодного ценника. Это девайсы, которые были возвращены в магазин по разным причинам, после чего прошли диагностику, замену расходников (аккумулятор, корпус), упаковку и снова выставлены на продажу. Покупать такие айфоны можно смело, а найти в России их обычно можно у «серовозов» на площадках объявлений и маркетплейсах.