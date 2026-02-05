Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Начались продажи удешевленных iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Вот где их искать

Олег
Фото: Unsplash 

Компания Apple начала продавать восстановленные айфоны 16-й линейки. Об этом пишет GSM Arena.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, на официальном сайте Apple и у реселлеров по миру теперь будут доступны iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max с пометкой Refurbished. Они предлагаются со скидкой 12-22%, а модели 16 Pro и 16 Pro Max сейчас вообще можно купить только в восстановленном виде. В зависимости от модели и конфигурации скидка достигает $270 (около 21 тыс.руб. по курсу). В среднем же сэкономить можно 10-13 тысяч рублей.

Считается, что официально восстановленные Apple устройства ничем не отличаются от новых, кроме более выгодного ценника. Это девайсы, которые были возвращены в магазин по разным причинам, после чего прошли диагностику, замену расходников (аккумулятор, корпус), упаковку и снова выставлены на продажу. Покупать такие айфоны можно смело, а найти в России их обычно можно у «серовозов» на площадках объявлений и маркетплейсах. 

3
Источник:
GSM Arena
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Чем пользуются в редакции iGuides.ru: 8 любимых девайсов Олега Воронина (и один нелюбимый)
Apple готовит сразу два складных iPhone. Каждый найдет себе по вкусу
Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone по всему миру

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+224
Nikodimus73
Так где же из искать то???
Опять глюк в матрице?!)))
5 февраля 2026 в 13:21
#