Начались выплаты пользователям Qiwi-кошельков. Не всё и не всем

Александр


Обладатели Qiwi-кошельков начали получать возврат средств, хранившихся в сервисе. Их деньги были «заморожены» после того как Центробанк в феврале 2024 года отозвал лицензию у «Киви Банка».

На возврат денег могут рассчитывать только те, кто направил письменное или электронное заявление в Агентство страхования вкладов (АСВ). Судя по информации с сайта организации, к настоящему моменту страховые выплаты составили 95,39% и в ближайшее время будут полностью выполнены.



По какой-то причине возвращаются не все зависшие в Qiwi средства, а их часть — 80,43% от замороженной суммы. Не исключено, что оставшееся будет выплачено позднее. На момент отзыва лицензии у Qiwi было около 10 миллионов пользователей, которых держали в сервисе суммарно 4,5 миллиардов рублей (в среднем 473 рубля в каждом кошельке). Примечательно, что АСВ не было обязано возвращать им средства, поскольку деньги в электронном кошельке не приравнены к вкладам и потому не попадают под страхование банковских рисков граждан РФ.

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