

Торгово-промышленная палата внесла предложение приравнять майнинг криптовалют к бизнесу. Об этом сообщает российское агентство «ТАСС».



Согласно источнику, письмо с этим предложением в Министерство финансов направил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Оно состоит в том, чтобы законодательно приравнять майнинг криптовалют к индивидуальному предпринимательству.



«Представляется необходимым в значительной степени скорректировать действующее законодательство, а также разработать ряд новых нормативных правовых актов, которые… позволят исключить данный вид деятельности из "серой зоны", обеспечить уплату соответствующих налоговых и иных обязательных платежей», — написали в ТПП





Помимо, собственно, налогов на майнинг, Катырин хочет определить правовой статус криптовалюты, производимой в России и четко обозначить её роль как платежного инструмента. В частности, он предлагает изучить опыт других стран и рассмотреть такой вариант: считать крипту не валютой, а имуществом; при этом сделки с ее участием рассматривать как бартерный обмен, а не как финансовую операцию. Такой способ, по мнению Сергея, обезопасит положение российского рубля в стране.



А еще в своем письме Катырин побудил Минфина «выработать четкую позицию банковского сектора РФ по обслуживанию физических лиц, финансовые операции которых могут быть оценены как операции по вводу/выводу криптовалют». И наконец, он считает, что стоит определить



Ранее мы рассказали По мнению Катырина, такой ход выведет майнинг из «серой зоны», то есть позволит людям официально оформиться и спокойно им заниматься, при этом не опасаясь претензий со стороны властей или налоговой. Если предложение будет принято, майнеры должны будут встать на учет, как официальные ИП (а может быть даже ООО, если дело пойдет хорошо).Помимо, собственно, налогов на майнинг, Катырин хочет определить правовой статус криптовалюты, производимой в России и четко обозначить её роль как платежного инструмента. В частности, он предлагает изучить опыт других стран и рассмотреть такой вариант: считать крипту не валютой, а имуществом; при этом сделки с ее участием рассматривать как бартерный обмен, а не как финансовую операцию. Такой способ, по мнению Сергея, обезопасит положение российского рубля в стране.А еще в своем письме Катырин побудил Минфина «выработать четкую позицию банковского сектора РФ по обслуживанию физических лиц, финансовые операции которых могут быть оценены как операции по вводу/выводу криптовалют». И наконец, он считает, что стоит определить максимальный лимит электрических мощностей , которые будущим ИП будет разрешено использовать для майнинга.Ранее мы рассказали о позиции властей РФ относительно крипторынка. Его хотят регулировать, а не запрещать ; при этом предлагаемые методы контроля местами противоречат самой концепции крипты.





