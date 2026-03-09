Top.Mail.Ru

Начинайте собирать деньги. iPhone Fold показали на самых точных изображениях

Не секрет, что Apple готовится к релизу своего первого складного смартфона в этом году. Мы даже видели не один концепт предполагаемого iPhone Fold или iPhone Ultra, но их достоверность вызывала вопросы. Теперь 3D-чертежами поделился журналист Сонни Диксон, который ни разу не ошибался и всегда предоставлял точную информацию.

Диксон опубликовал два изображения, на которых показана задняя панель iPhone Fold или iPhone Ultra с площадкой для двух камер в стиле iPhone Air. Она растянута во всю ширину: слева расположены два объектива, а справа — вспышка и микрофон. При этом каркас корпуса больше напоминает iPhone 17 Pro, поскольку плато, судя по всему, сделано из алюминия, а ниже расположено стеклянное окошко с логотипом Apple под MagSafe и беспроводную зарядку. Ещё один интересный момент — в закрытом виде два угла закруглены, как в Pixel 10 Pro Fold.



Кроме того, CAD-чертежи раскрывают расположение фронтальных камер. Внешняя будет расположена по центру, а внутренняя — в ​​верхнем левом углу гибкого экрана. Все кнопки расположены на правой грани устройства. Интересно, что в предыдущих утечках говорилось о переносе кнопки включения на верхнюю грань.

В остальном рендеры подтвердили большинство предыдущих утечек, включая нестандартно широкий внешний экран, планшетное соотношение сторон складного дисплея, отсутствие LiDAR и Face ID.



Почему iPhone Fold или iPhone Ultra будет именно таким? Сонни Диксон — один из немногих инсайдеров, который ни разу не ошибался за последние 7 лет. На его счету точные рендеры серии iPhone 12 с плоскими гранями за полгода до их анонса, макеты iPad Pro с LiDAR, чертежи всей серии iPhone 17, а также бесчисленные фотографии аксессуаров и разных компонентов за месяцы до их выхода.

Теперь осталось дождаться осенней презентации Apple, чтобы узнать все характеристики и точную цену iPhone Fold/Ultra. Напомним, что аналитики прогнозируют диапазон в $2300-$2500.
