Надежный смартфон с быстрой зарядкой: realme С63 поступил в продажу в России

realme, новатор технологий, объявляет о старте продаж смартфона realme C63 в России. Смартфон оснащен самым мощным зарядным устройством в ценовом сегменте — всего минуты зарядки на мощности 45 Вт хватит на 1 час телефонных разговоров. Кроме того, realme C63 получил расширенную гарантию в 24 месяца, подтверждающую его надежность и долговечность.
Быстрая зарядкаrealme С63 поставляется в комплекте с зарядным устройством мощностью 45 Вт, которое способно зарядить смартфон на 50% всего за 30 минут, а полностью — за 77 минут. Таких показателей удалось достичь благодаря интеллектуальным алгоритмам: VCVT реализует бесступенчатую регулировку напряжения, повышая эффективность и снижая тепловые потери, а алгоритм VFC замедляет скорость заряда в диапазоне от 90 до 100%, что предотвращает потерю емкости аккумулятором. В зарядном устройстве предусмотрен ряд степеней защиты от внештатных ситуаций. realme C63 полностью защищен от перезаряда, перенапряжения, перегрузки по току, а также от перегрева: при достижении слишком высокой температуры зарядка прекращается.
Высокая автономностьАккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает realme C63 великолепную автономность. В режиме ожидания заряд может сохраняться 37 дней, во время прослушивания музыки — до 86 часов, а во время просмотра контента — до 14 часов. Режим суперэнергосбережения позволяет сохранить заряд в нужный момент: так, 5% заряда будет достаточно для 1,2 часов общения в мессенджерах, 1,8 часов звонков или 4,1 часа прослушивания музыки. realme C63 поддерживает технологию обратной зарядки, с помощью которой от смартфона можно подзарядить наушники, умные часы или другое устройство.
Двухлетняя гарантияВслед за realme C61, realme C63 получил заводскую гарантию 24 месяца вместо стандартных 12 месяцев, что подтверждает уверенность бренда в надежности и долговечности смартфонов. realme C63 имеет защиту от попадания влаги и пыли по стандарту IP54. Это означает, что устройство не выйдет из строя, если использовать его в пыльной обстановке или под дождем. Надежность смартфона подтверждается всесторонними испытаниями, проведенными в лаборатории realme. Специалисты проверили устройство в условиях высокой температуры и высокой влажности, провели по 500 тысяч тестов сканера отпечатка пальцев и тестов на нажатие кнопки питания, а также 20 тысяч тестов разъема питания.
Емкий накопитель и высокая производительностьСмартфон получил 8+8 ГБ динамической оперативной памяти. Благодаря технологии DRE realme C63 преобразовывает память накопителя в виртуальную оперативную, в результате чего объем ОЗУ увеличивается до 16 ГБ. Динамическая оперативная память позволяет открывать до 18 приложений одновременно, сами приложения запускаются быстрее, а работа с ними более плавная и комфортная. realme C63 поддерживает до 256 ГБ встроенной памяти — накопитель такого объема может вместить более чем 50 тыс. снимков на основную камеру или до 860 эпизодов сериалов. Помимо большого объема ОЗУ и ПЗУ, смартфон оснащен 8-ядерным процессором Unisoc T612, производительности которого достаточно для работы со всеми современными приложениями и играми. Чипсет набирает более 240 000 баллов в тесте производительности AnTuTu.
Стильный дизайн и эргономикаЭргономичность realme C63 обусловлена ультратонким корпусом толщиной всего 7,74 мм и весом в 190 г (Кожаный синий) или даже 189 г (Зеленый нефрит).
Элементы корпуса выполнены из мягкой, прочной и долговечной веганской кожи, которая помимо премиального вида гарантирует высокую устойчивость к загрязнениям. Благодаря этому смартфон удобно лежит в руке и не скользит.