Надежный смартфон с быстрой зарядкой: realme С63 поступил в продажу в России





realme, новатор технологий, объявляет о старте продаж смартфона realme C63 в России. Смартфон оснащен самым мощным зарядным устройством в ценовом сегменте — всего минуты зарядки на мощности 45 Вт хватит на 1 час телефонных разговоров. Кроме того, realme C63 получил расширенную гарантию в 24 месяца, подтверждающую его надежность и долговечность.





Быстрая зарядка

Высокая автономность

Двухлетняя гарантия

Емкий накопитель и высокая производительность

Стильный дизайн и эргономика

Цена и доступность в России

realme С63 поставляется в комплекте с зарядным устройством мощностью 45 Вт, которое способно зарядить смартфон на 50% всего за 30 минут, а полностью — за 77 минут. Таких показателей удалось достичь благодаря интеллектуальным алгоритмам: VCVT реализует бесступенчатую регулировку напряжения, повышая эффективность и снижая тепловые потери, а алгоритм VFC замедляет скорость заряда в диапазоне от 90 до 100%, что предотвращает потерю емкости аккумулятором. В зарядном устройстве предусмотрен ряд степеней защиты от внештатных ситуаций. realme C63 полностью защищен от перезаряда, перенапряжения, перегрузки по току, а также от перегрева: при достижении слишком высокой температуры зарядка прекращается.Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает realme C63 великолепную автономность. В режиме ожидания заряд может сохраняться 37 дней, во время прослушивания музыки — до 86 часов, а во время просмотра контента — до 14 часов. Режим суперэнергосбережения позволяет сохранить заряд в нужный момент: так, 5% заряда будет достаточно для 1,2 часов общения в мессенджерах, 1,8 часов звонков или 4,1 часа прослушивания музыки. realme C63 поддерживает технологию обратной зарядки, с помощью которой от смартфона можно подзарядить наушники, умные часы или другое устройство.Вслед за realme C61, realme C63 получил заводскую гарантию 24 месяца вместо стандартных 12 месяцев, что подтверждает уверенность бренда в надежности и долговечности смартфонов. realme C63 имеет защиту от попадания влаги и пыли по стандарту IP54. Это означает, что устройство не выйдет из строя, если использовать его в пыльной обстановке или под дождем. Надежность смартфона подтверждается всесторонними испытаниями, проведенными в лаборатории realme. Специалисты проверили устройство в условиях высокой температуры и высокой влажности, провели по 500 тысяч тестов сканера отпечатка пальцев и тестов на нажатие кнопки питания, а также 20 тысяч тестов разъема питания.Смартфон получил 8+8 ГБ динамической оперативной памяти. Благодаря технологии DRE realme C63 преобразовывает память накопителя в виртуальную оперативную, в результате чего объем ОЗУ увеличивается до 16 ГБ. Динамическая оперативная память позволяет открывать до 18 приложений одновременно, сами приложения запускаются быстрее, а работа с ними более плавная и комфортная. realme C63 поддерживает до 256 ГБ встроенной памяти — накопитель такого объема может вместить более чем 50 тыс. снимков на основную камеру или до 860 эпизодов сериалов. Помимо большого объема ОЗУ и ПЗУ, смартфон оснащен 8-ядерным процессором Unisoc T612, производительности которого достаточно для работы со всеми современными приложениями и играми. Чипсет набирает более 240 000 баллов в тесте производительности AnTuTu.Эргономичность realme C63 обусловлена ультратонким корпусом толщиной всего 7,74 мм и весом в 190 г (Кожаный синий) или даже 189 г (Зеленый нефрит).Элементы корпуса выполнены из мягкой, прочной и долговечной веганской кожи, которая помимо премиального вида гарантирует высокую устойчивость к загрязнениям. Благодаря этому смартфон удобно лежит в руке и не скользит.realme C63 доступен в двух цветах — Кожаный синий и Зеленый нефрит. Смартфон можно приобрести во всех магазинах партнеров realme. realme С63 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 14 999 руб.