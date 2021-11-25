





К пятничной распродаже графический редактор Pixelmator Pro для macOS получил скидку 50 процентов в магазине Mac App Store. Он сможет стать достойной заменой перегруженному Photoshop.Интерфейс Pixelmator Pro простой и лаконичный. Еще у него очень выгодная модель распространения — единовременная покупка. Это очень удобно, поскольку не нужно оплачивать подписку.Большой выбор неразрушающих инструментов редактирования позволяют обрабатывать фото, создавать отличные композиции, чертить, окрашивать, применять потрясающие эффекты, делать красивые надписи и изменять изображения, как вы задумали. Pixelmator Pro очень прост в использовании для новичков и профессионалов.Из интересных фишек — функция ML Super Resolution. Она с помощью нейросетей и алгоритмов машинного обучения позволяет увеличивать разрешение изображений. Буквально на днях Pixelmator Pro обновился и получил еще одну интересную возможность — удаление фона нажатием одной кнопки.