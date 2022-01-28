В Китае начал продаваться новый смартфон бренда Gionee. Он почти ничем не отличается от миллиона других бюджетных китайских смартфонов, за исключением одного — дизайна. О смартфоне рассказал азиатский ресурс MyDrivers. 

G13 Pro

Согласно источнику, Gionee G13 Pro впервые появился в маркетплейсе JD.com. Сейчас он доступен только для предзаказа по цене 529 юаней, что примерно равняется $83 или около 6500 рублей. Смартфон получил вполне заурядное железо: китайский чип Tiger Ben T310, аккумулятор емкостью 3500 mAh, основную камеру на 13 Мп и фронталку на 5 Мп. Но самое главное не это. 

G13 Pro

Устройство процентов на 80 копирует внешний вид iPhone 13. Форма его корпуса, прямые углы и закругления до боли напоминают «яблочный» флагман. Спереди у G13 Pro есть короткая и высокая «челка», «безрамочный» дисплей, и только «подбородок» выдает в нем подделку. Сзади — выделенный модуль камер с расположенными по диагонали объективами; точно так же оформлен модуль у iPhone 13. Смартфон имеет стеклянный корпус с металлической (или стилизованной под металл) рамкой. 

G13 Pro

Скопированный у Apple дизайн смартфона вызвал бурные обсуждения в сети. Не исключено, что такой пиар-ход поможет компании продать немало этих устройств.

Еще одна особенность устройства: оно будет работать на базе операционной системы Harmony OS 2.0 от Huawei. Он использует Huawei Mobile Services и экосистему Huawei: аккаунты, непрерывность и прочее. 

G13 Pro
Есть и отличия от iPhone 13. Как уже сказано выше, спереди у устройства есть «подбородок». Кроме того, все боковые кнопки расположены на правой стороне, а на левой — лишь лоток для SIM-карты, который находится довольно высоко. А еще задняя крышка Gionee G13 Pro выполнена с перламутровым песком и переливается на свету.

Ранее мы рассказали, что iPhone SE 3 задерживается — Apple не смогла вовремя поставить новые дисплеи для этого устройства. 



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