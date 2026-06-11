Надо было последнюю «прошку» брать! Вот почему даже топовые iPhone получат лишь часть новых Siri AI

Компания Apple впервые разделила нейросетевые возможности Apple Intelligence по объёму оперативной памяти. Поэтому даже владельцы базового iPhone 17 или предыдущих iPhone 16 Pro Max получат не все функции Siri AI из iOS 27.Напомним, на WWDC 2026 Apple представила обновлённую модель Siri AI, которая отвечает не только за работу нового голосового помощника, но и за улучшенную диктовку текста. Однако для некоторых возможностей потребуется минимум 12 ГБ унифицированной памяти. Именно поэтому доступ к ним получат только iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, последние поколения iPad на чипах M4 и новее, а также компьютеры Mac с чипами M3 и выше (даже M2 Pro/Max урезали).Поскольку стандартный iPhone 17, как и предыдущие iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro оснащены 8 ГБ оперативной памяти, они не получат часть функций. Например, на этих девайсах нельзя будет настроить выразительность и темп речи Siri, а также пользоваться самой продвинутой системой диктовки.При этом большая часть новых возможностей Siri AI останется доступной. Пользователи этих iPhone смогут использовать персональный контекст, визуальный интеллект, анализ содержимого экрана, поиск информации в интернете, инструменты для работы с текстом и новый интерфейс Siri.Но есть и хорошая новость — на русском языке Siri AI не работает, поэтому практичность этого всего даже на iPhone 18 Pro Max сводится к нулю.