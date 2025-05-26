«Надо их душить», — Путин высказался об иностранных IT-сервисах







На встрече с представителями предпринимательских кругов президент РФ Владимир Путин высказался относительно не до конца ушедших иностранных IT-сервисах.

На встрече с представителями предпринимательских кругов президент РФ Владимир Путин высказался относительно не до конца ушедших иностранных IT-сервисах.

«Надо их душить, говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и всё! Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить — нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать!» — сказал Путин.

Кроме того, президент призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ. Он отметил, что сейчас это «дыра», через которую можно «завозить что угодно». Кроме того, президент призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ. Он отметил, что сейчас это «дыра», через которую можно «завозить что угодно». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Также Путин потребовал избавить пользователей в России от «вредных привычек», таких как привязанность к западным программам и сервисам.