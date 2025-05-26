«Надо их душить», — Путин высказался об иностранных IT-сервисах

Фархад

Путин

На встрече с представителями предпринимательских кругов президент РФ Владимир Путин высказался относительно не до конца ушедших иностранных IT-сервисах.

«Надо их душить, говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и всё! Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить — нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать!» — сказал Путин.

Кроме того, президент призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ. Он отметил, что сейчас это «дыра», через которую можно «завозить что угодно».

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Также Путин потребовал избавить пользователей в России от «вредных привычек», таких как привязанность к западным программам и сервисам.
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Комментарии

+75
arnikrock
Надо побыстрее свои программы и сервисы развивать
2 часа назад в 21:04
#
tellurian
+2425
tellurian
Сказал человек, которые с техникой и программами на «вы» и не умеет всем этим пользоваться.
час назад в 21:43
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+335
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Прежде чем что-то ,,душить’’ надо свое сделать . А то нифига хорошего не сделали , только бабки пилят.
час назад в 21:43
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+335
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255 tellurian
Хороший продукт не задушить, бизнес у нас может только когда конкуренции нет. Проблема только в том что это так не работает.
час назад в 21:47
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