Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Надоела каша из уведомлений в One UI на Samsung Galaxy? Поможет эта скрытая настройка

Олег


Компания Samsung продолжает улучшать свою оболочку One UI и добавлять туда небольшие, но суперполезные опции. Среди прочего, система обзавелась возможностью разделить звуки уведомлений по отдельным приложениям или даже категориям в них  — так гораздо проще понимать, что именно вам пришло, даже не подходя к смартфону Galaxy

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Чтобы настроить отдельный звук уведомления для разных приложений, откройте «Настройки» → «Уведомления» → «Дополнительные параметры» и включите опцию «Управление категориями уведомлений».



Далее зайдите в «Уведомления приложений», выберите приложение и нажмите на «Категории уведомлений». Тут можно выбрать категорию либо нажать на «Общие» — зависит от вашего желания и возможностей самого приложения. Далее выберите «Включить оповещения» / «По умолчанию» → «Звук» и выставьте мелодию. Названия строк могут отличаться от приложения к приложению. 



Теперь вы сможете идентифицировать входящие оповещения по звуку и понимать, нужно ли бежать к телефону или пришло что-то неважное. 
Источник:
SamMobile
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также