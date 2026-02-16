Наглость Apple не знает границ: будущие MacBook получат экраны от Samsung Galaxy S26 Ultra

Уже скоро Samsung представит свой суперфлагман Galaxy S26 Ultra, одной из главных фишек которого станет дисплей с настраиваемой защитой от посторонних глаз. Компания уже в открытую показала, как она будет работать, и, похоже, Apple собирается сорвать на этом куш.
Ситуация выглядит иронично. Когда-то именно Apple активно продвигала дисплеи с широкими углами обзора в MacBook. Это считалось преимуществом по сравнению со старыми матрицами, где картинка темнела при малейшем отклонении. Сегодня та же особенность оборачивается проблемой: в кафе или самолёте экран отлично читается не только владельцем, но и «соседями». Именно по этой причине на рынке давно появились защитные «антишпионские» плёнки и стёкла.
Но Samsung предлагает далеко не обычные стёкла или покрытия, а более гибкий подход. Пользователь сам выбирает, какие элементы интерфейса скрывать и когда активировать ограничение углов обзора. Так можно защитить только всплывающие уведомления или конкретные приложения, а при желании полностью отключить режим. Это не постоянное затемнение, а программно управляемая настройка видимости.
Инсайдер Ice Universe со ссылкой на аналитиков Omdia утверждает, что технология доберётся до MacBook, но через 3 года. Причина задержки — переход Apple на OLED-дисплеи и необходимость адаптации решения под большие экраны ноутбуков. Причём разрабатывать всё это и поставлять матрицы будет Samsung. Возможно, корейская компания даже реализует эту технологию чуть раньше Apple в своих планшетах и ноутбуках.
Показательно и другое: эпоха «кто ярче — тот круче» постепенно уходит. Производители скоро перестанут мериться нитами и начнут делать ставку на приватность. Иронично, что первой снова оказывается Samsung, а максимальный хайп вокруг подобной фичи соберёт именно Apple.