Наглость Apple не знает границ: будущие MacBook получат экраны от Samsung Galaxy S26 Ultra







Уже скоро Samsung представит свой суперфлагман Galaxy S26 Ultra, одной из главных фишек которого станет дисплей с настраиваемой защитой от посторонних глаз. Компания уже в открытую показала, как она будет работать, и, похоже, Apple собирается сорвать на этом куш.

Согласно тизерам Samsung, экран Galaxy S26 Ultra по умолчанию сохраняет широкие углы обзора, но при необходимости может ограничивать видимость контента. Например, для паролей, уведомлений или отдельных приложений. На фоне этого авторитетный инсайдер Ice Universe и отраслевые источники заявили, что аналогичная технология появится в MacBook к 2029 году.Ситуация выглядит иронично. Когда-то именно Apple активно продвигала дисплеи с широкими углами обзора в MacBook. Это считалось преимуществом по сравнению со старыми матрицами, где картинка темнела при малейшем отклонении. Сегодня та же особенность оборачивается проблемой: в кафе или самолёте экран отлично читается не только владельцем, но и «соседями». Именно по этой причине на рынке давно появились защитные «антишпионские» плёнки и стёкла.Но Samsung предлагает далеко не обычные стёкла или покрытия, а более гибкий подход. Пользователь сам выбирает, какие элементы интерфейса скрывать и когда активировать ограничение углов обзора. Так можно защитить только всплывающие уведомления или конкретные приложения, а при желании полностью отключить режим. Это не постоянное затемнение, а программно управляемая настройка видимости.Инсайдер Ice Universe со ссылкой на аналитиков Omdia утверждает, что технология доберётся до MacBook, но через 3 года. Причина задержки — переход Apple на OLED-дисплеи и необходимость адаптации решения под большие экраны ноутбуков. Причём разрабатывать всё это и поставлять матрицы будет Samsung. Возможно, корейская компания даже реализует эту технологию чуть раньше Apple в своих планшетах и ноутбуках.Показательно и другое: эпоха «кто ярче — тот круче» постепенно уходит. Производители скоро перестанут мериться нитами и начнут делать ставку на приватность. Иронично, что первой снова оказывается Samsung, а максимальный хайп вокруг подобной фичи соберёт именно Apple.