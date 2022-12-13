Наконец-то: Apple выпустит iMac Pro с чипом Silicon M



В сети появилась информация о будущем профессиональном компьютере от Apple. Подробности собрали в MacWorld.



Согласно источнику, свежие инсайд от LeaksApplePro напоминает нам о существовании iMac Pro, который не обновлялся уже довольно давно. Инсайдер считает, что Apple готовит большое обновление для своего фирменного моноблока и официально представит его в 2023 году.



Главным нововведением iMac Pro 2023 станет свежий SoC собственного производства Apple. По данным LeaksApplePro, в основу профессионального моноблока лягут чипы M2 Pro и M2 Max — то есть, Apple выпустит две конфигурации. А еще аналитик пророчит компьютеру «новый mini-LED-дисплей диагональю 27 дюймов с ProMotion».



Что касается дизайна будущего iMac Pro 2023, то о нём инсайдер ничего не сказал. Можно лишь предположить, что компьютер получит дизайн-код iMac 24 2021 года.



Ранее мы рассказали о будущем MacBook Air — он получит совершенно новый дисплей.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides