iMac Pro Apple

Наконец-то: Apple выпустит iMac Pro с чипом Silicon M

Олег

iMac


В сети появилась информация о будущем профессиональном компьютере от Apple. Подробности собрали в MacWorld.

Согласно источнику, свежие инсайд от LeaksApplePro напоминает нам о существовании iMac Pro, который не обновлялся уже довольно давно. Инсайдер считает, что Apple готовит большое обновление для своего фирменного моноблока и официально представит его в 2023 году.

Главным нововведением iMac Pro 2023 станет свежий SoC собственного производства Apple. По данным LeaksApplePro, в основу профессионального моноблока лягут чипы M2 Pro и M2 Max — то есть, Apple выпустит две конфигурации. А еще аналитик пророчит компьютеру «новый mini-LED-дисплей диагональю 27 дюймов с ProMotion».

Что касается дизайна будущего iMac Pro 2023, то о нём инсайдер ничего не сказал. Можно лишь предположить, что компьютер получит дизайн-код iMac 24 2021 года.

Ранее мы рассказали о будущем MacBook Air — он получит совершенно новый дисплей. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacWorld
Cсылки по теме:
Китайцы создали идеальный iMac, исправив главный недостаток его дизайна
Apple отправила в утиль сразу пять своих устройств. Что это значит для их владельцев?
Кажется, iMac радикально изменится еще раз. Таких компьютеров мир еще не видел
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

У карт «МИР» появилось неприятное ограничение
Банковские карты «МИР» станут намного полезнее
Весь AliExpress подешевел для Россиян. Спешите — это ненадолго
Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу