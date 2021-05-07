





Британский стартап Flawless изобрёл технологию, благодаря которой дипфейк-нейросети найдут применение в профессиональном кинематографе. Его сотрудники разработали программу TrueSync, которая анализирует лица актёров и меняет движение их губ в зависимости от языка, на которые дублирован фильм.В результате герои могут реалистично говорить на любых языках, изображение в точности синхронизируется с озвучкой. В проморолике Flawless наглядно показано несколько примеров — в том числе Роберт Де Ниро, который произносит свои реплики на разных языках, и каждый раз выглядит так, будто он говорил на этом языке во время съёмок.В некоторых странах мира не принято озвучивать фильмы как раз из-за того, что речь переводе не совпадает с движениями губ актёров, что смотрится неестественно. Обычно в таких странах фильмы показывают с оригинальной звуковой дорожкой, которая сопровождается субтитрами. Технология Flawless призвана решить эту проблему, и при правильном выборе актёров озвучки фильмы можно дублировать почти идеально. Единственная проблема — в роликах, пропущенных через TrueSync, как и в любых дипфейк-видео, заметны лёгкие артефакты. Губы будто бы анимированы и движутся как у персонажей видеоигр, а не как у живых людей.