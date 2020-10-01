





WhatsApp позволит ограничивать уведомления из определенных чатов на неограниченный период. Сейчас это возможно сделать только на 8 часов, 1 неделю или год. Новую функцию обнаружили в бета-версии мессенджера.Если судить в разрезе продуктов одной компании, ранее такая возможность была только у Facebook Messenger. Теперь эта функция добралась до популярнейшего мессенджера и уже проходит тестирование.Сообщается, что возможность отключения уведомлений «Навсегда» заменит опцию «На 1 год». Нововведение скоро добавят в публичную версию WhatsApp, но точные даты выхода обновления с ним пока неизвестны.Сайт WABetaInfo также рассказал, что в бета-версии мессенджера проходит тестирование нового пользовательского интерфейса для раздела управления хранилищем. Доступ к нему уже получили некоторые тестеры после обновления на версию v2.20.201.10. Пользователям разрешат управлять пространством, занимаемым различными типами файлов.Также стало известно о тестировании еще одной новой функции, которая получила название Media Guidelines. Она позволяет выравнивать стикеры или текст в режиме редактирования изображения, видео или GIFок.