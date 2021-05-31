





Мы привыкли к тому, что даже лучшие пользовательские SSD имеют относительно небольшую надежность: например, на топовый Samsung 980 Pro объемом в 2 ТБ гарантированно можно записать 1200 ТБ (TBW), то есть за 5 лет службы разрешается перезаписывать его менее тысячи раз.И тем интереснее выглядит анонс компании Sabrent, которая представила линейку обычных M.2 SSD с удивительной для них надежностью — так, накопитель Plotripper на 2 ТБ может похвастаться ресурсом в 10 000 TBW, а на Plotripper Pro с таким же объемом можно записать аж 54 000 терабайт информации, что ощутимо больше, чем даже у серверных SSD.Смысл создания таких накопителей понятен: сейчас популярен майнинг Chia Coin на накопителях, который требует перезаписи терабайт информации, из-за чего обычные SSD полностью тратят свой ресурс буквально за пару месяцев работы, а накопители Sabrent увеличивают этот срок до нескольких лет.Правда, остается вопрос, как компания смогла получить такой умопомрачительный ресурс. Вариантов тут несколько: во-первых, можно использовать вместо более дешевой массовой памяти TLC (3 бита на ячейку) очень дорогую SLC-память (1 бит на ячейку). Она также характеризуется крайне высокой надежностью, но проблема в том, что даже решения объемом 100 ГБ на такой памяти обойдутся в несколько сотен долларов, так что SLC SSD на 2 ТБ будет стоить как пара топовых видеокарт и его едва ли получится окупить майнингом.Во-вторых, можно использовать дешевую TLC-память, но оставив большую часть объема массива NAND-памяти для «битых ячеек»: иными словами, можно создать большой буфер, который не будет виден при использовании, но по мере выхода из строя ячеек они будут переназначаться из этого хранилища.В итоге для создания такого SSD объемом в 2 ТБ достаточно просто взять 4-ТБ накопитель и задать объем буфера в 50%. Да, такой емкий накопитель будет дорог, но все же дешевле SLC SSD. Однако, например, задать нужный объем буфера можно и у топовых SSD Samsung, так что если Sabrent использовала такой способ, то никакой инновации нет.В любом случае, компания не поделилась ни стоимостью, ни скоростными характеристиками своих SSD — она сделает это позже, и тогда же мы узнаем, как Sabrent смогла достичь такой высокой надежности.