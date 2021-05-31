Мы привыкли к тому, что даже лучшие пользовательские SSD имеют относительно небольшую надежность: например, на топовый Samsung 980 Pro объемом в 2 ТБ гарантированно можно записать 1200 ТБ (TBW), то есть за 5 лет службы разрешается перезаписывать его менее тысячи раз.
И тем интереснее выглядит анонс компании Sabrent, которая представила линейку обычных M.2 SSD с удивительной для них надежностью — так, накопитель Plotripper на 2 ТБ может похвастаться ресурсом в 10 000 TBW, а на Plotripper Pro с таким же объемом можно записать аж 54 000 терабайт информации, что ощутимо больше, чем даже у серверных SSD.
Смысл создания таких накопителей понятен: сейчас популярен майнинг Chia Coin на накопителях, который требует перезаписи терабайт информации, из-за чего обычные SSD полностью тратят свой ресурс буквально за пару месяцев работы, а накопители Sabrent увеличивают этот срок до нескольких лет.
Правда, остается вопрос, как компания смогла получить такой умопомрачительный ресурс. Вариантов тут несколько: во-первых, можно использовать вместо более дешевой массовой памяти TLC (3 бита на ячейку) очень дорогую SLC-память (1 бит на ячейку). Она также характеризуется крайне высокой надежностью, но проблема в том, что даже решения объемом 100 ГБ на такой памяти обойдутся в несколько сотен долларов, так что SLC SSD на 2 ТБ будет стоить как пара топовых видеокарт и его едва ли получится окупить майнингом.
Во-вторых, можно использовать дешевую TLC-память, но оставив большую часть объема массива NAND-памяти для «битых ячеек»: иными словами, можно создать большой буфер, который не будет виден при использовании, но по мере выхода из строя ячеек они будут переназначаться из этого хранилища.
В итоге для создания такого SSD объемом в 2 ТБ достаточно просто взять 4-ТБ накопитель и задать объем буфера в 50%. Да, такой емкий накопитель будет дорог, но все же дешевле SLC SSD. Однако, например, задать нужный объем буфера можно и у топовых SSD Samsung, так что если Sabrent использовала такой способ, то никакой инновации нет.
В любом случае, компания не поделилась ни стоимостью, ни скоростными характеристиками своих SSD — она сделает это позже, и тогда же мы узнаем, как Sabrent смогла достичь такой высокой надежности.
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