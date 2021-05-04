





В последние годы Apple серьезно занялась своими ноутбучными клавиатурами — сначала они получили механизм «бабочка», что позволило серьезно уменьшить их ход и габариты, но в итоге компания вернулась к «ножничному» принципу работы, хотя ход клавиш так и остался очень небольшим.Такие почти «сенсорные» клавиатуры нравятся не всем, поэтому автор Youtube-канала Squashy Boys предложил свое решение — установку полноходовой механической клавиатуры в обычный MacBook Pro. Сам процесс, описанный в видео ниже, сложно назвать простым: пришлось даже поработать болгаркой, чтобы выпилить в алюминиевом корпусе ноутбука место под клавиатуру RK ROYAL.Но в итоге все заработало, в том числе и подсветка клавиатуры. Назвал ютубер свое устройство MechBook, а «инновационную» клавиатуру — Mechgic Keyboard (игра слов, дослово «мехмагическая клавиатура»). Разумеется, ни о каком удобстве использования и речи не идет, так как банально не получится закрыть крышку ноутбука. Но, если вы используете MacBook только дома, и вы привыкли к полноразмерным механическим клавиатурам — такое решение может стать выходом (если забыть о потере гарантии и о том, что любую клавиатуру можно подключить по USB, конечно).