Написать человеку в WhatsApp теперь получится только после ввода PIN-кода. Не знаешь код — твои проблемы



Разработчики WhatsApp начали интегрировать в мессенджер две новые опции, одна из которых уже присутствует в Telegram, а вторая не имеет аналогов.



Нововведения найдены в свежей бета-версии WhatsApp для Android. Первая фича — это никнеймы, тестирование которых продолжается уже много месяцев. Похоже, компания начала полноценное внедрение и вскоре возможность выбрать уникальный юзернейм вместо номера телефона получат все пользователи «зеленого» мессенджера.







Второе нововведение — PIN-код на сообщения от незнакомцев. Это очень необычный способ защиты от спамеров и нежелательных отправителей; если человек, которого нет у вас в контактах, захочет написать вам сообщение, ему придется сначала ввести заранее установленный вами PIN-код для незнакомцев. Если он его не знает, то не сможет с вами связаться. Разумеется, фича будет опциональной и при желании её можно будет отключить.