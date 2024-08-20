Написать человеку в WhatsApp теперь получится только после ввода PIN-кода. Не знаешь код — твои проблемы

Олег

WhatsApp


Разработчики WhatsApp начали интегрировать в мессенджер две новые опции, одна из которых уже присутствует в Telegram, а вторая не имеет аналогов.

Нововведения найдены в свежей бета-версии WhatsApp для Android. Первая фича — это никнеймы, тестирование которых продолжается уже много месяцев. Похоже, компания начала полноценное внедрение и вскоре возможность выбрать уникальный юзернейм вместо номера телефона получат все пользователи «зеленого» мессенджера.

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Второе нововведение — PIN-код на сообщения от незнакомцев. Это очень необычный способ защиты от спамеров и нежелательных отправителей; если человек, которого нет у вас в контактах, захочет написать вам сообщение, ему придется сначала ввести заранее установленный вами PIN-код для незнакомцев. Если он его не знает, то не сможет с вами связаться. Разумеется, фича будет опциональной и при желании её можно будет отключить. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Mers
+5257
Mers
«если человек, которого нет у вас в контактах, захочет написать вам сообщение, ему придется сначала ввести заранее установленный вами PIN-код для незнакомцев. Если он его не знает, то не сможет с вами связаться.»
Один я в этом вижу бред сивой кобылы? Какой абсурд🤣
час назад в 20:13
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tellurian
+1683
tellurian Mers
Тоже подумал о том, как он узнает код, если мы на знакомы? Перевод не верный или копипаст.
час назад в 20:43
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