Народный флагман Samsung Galaxy наконец-то получил обновление One UI 8

Южнокорейский производитель гаджетов Samsung порадовал владельцев доступного флагмана Galaxy S21 FE стабильной сборкой One UI 8 на базе Android 16.
Стоит отметить, что пока прошивка с One UI 8 для Samsung Galaxy S21 FE доступна не во всех регионах, но на азиатские и европейские модели её уже можно загрузить. Вскоре она должна выйти и для других регионов.
Также напомним, что буквально на днях Samsung отозвала One UI 8 для серий Galaxy S24, S23, S22 и ряда других девайсов из-за некоторых багов при установке.
Проверить наличие обновления вручную можно в меню «Настройки» > «Обновление ПО».