Народный флагман Samsung Galaxy наконец-то получил обновление One UI 8







Южнокорейский производитель гаджетов Samsung порадовал владельцев доступного флагмана Galaxy S21 FE стабильной сборкой One UI 8 на базе Android 16.

Прошивка для Galaxy S21 FE вышла с номером сборки G990EXXUIHYJ2. Она весит чуть более 2 ГБ. Помимо некоторых новых функций и обновления интерфейса, обновление включает в себя патч безопасности ОС Android за сентябрь 2025 года. Это последний крупный апдейт народного флагмана. Далее он будет получать только обновления безопасности.Стоит отметить, что пока прошивка с One UI 8 для Samsung Galaxy S21 FE доступна не во всех регионах, но на азиатские и европейские модели её уже можно загрузить. Вскоре она должна выйти и для других регионов.Также напомним, что буквально на днях Samsung отозвала One UI 8 для серий Galaxy S24, S23, S22 и ряда других девайсов из-за некоторых багов при установке.Проверить наличие обновления вручную можно в меню «Настройки» > «Обновление ПО».