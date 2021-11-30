Большинство популярных мессенджеров предоставляют государственным органам информацию о своих пользователях, причем делают это очень быстро — практически в режиме реального времени. Этой новостью поделился зарубежный ресурс Rolling Stone, со ссылкой на имеющийся у команды документ прямо из ФБР.Документ под названием «Законный доступ» был получен местной американской НКО Property of People на основании закона о свободе информации. Он раскрывает детали сотрудничества тезногигантов с властями США — но вполне возможно, что эта система работает аналогично и с госорганами других стран.Согласно источнику, среди всех популярных мессенджеров WhatsApp лидирует по количеству и скорости выдачи информации. Он может выдать полиции данные контактов пользователя, а также контакты его контактов — то есть список имен и номеров людей, которые есть в его собственном списке номеров — это возможно благодаря тому, что WhatsApp при первой установке синхронизирует список контактов пользователя со своими серверами и впоследствии постоянно обновляет эти сведения.Кроме того, WhatsApp может предоставлять информацию о том, какие пользователи участвуют в переписке — то есть, кто написал сообщение и кому оно направляется. «Уникальность» мессенджера Цукерберга состоит в том, что он предоставляет эти данные с 15-минутной задержкой — документ ФБР называет это «режимом реального времени» и говорит, что ни один другой мессенджер не предоставляет информацию о чатах так быстро.Представитель WhatsApp подтвердил, что всё происходит именно так. Однако он отметил, что содержимое переписок читать не сможет никто, так как оно защищено сквозным шифрованием.Что касается iMessage, то с ним тоже далеко не всё однозначно. С одной стороны, Apple не предоставляет третьим лицам данные о том, кто, кому и когда написал какое-то сообщение, как и содержимое переписок, защищенных сквозным шифрованием. Но с другой — полиция может получить информацию о том, кого пользователь искал в iMessage за последние 25 дней, а также кто искал его самого.Но есть и более удручающий факт. Если у пользователя включены «Сообщения iCloud» и устройства создают резервные копии переписки в облаке Apple, полиция может запросить доступ к ним — и «яблочная» компания его предоставит. Сообщения iMessage, находящиеся в iCloud, защищены обычным шифрованием от самой Apple, а значит у компании есть ключи от них. В результате власти могут увидеть и прочесть абсолютно всё содержимое копий iCloud — от данных собеседников в чатах до текста самих переписок.Ранее Apple собиралась внедрить сквозное шифрование в iCloud, но власти США не позволили ей это сделать.Самими «неподатливыми» ФБР называет мессенджеры Signal и Wickr. Уровень шифрования Signal позволяет его разработчикам хранить и выдавать только информацию о дате регистрации пользователя и времени последнего появления в сети. Что касается Wickr, то он предоставляет дату регистрации, дату последнего входа, данные об устройстве пользователя и информацию и профиля, которую он сам о себе указал.