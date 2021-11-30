Большинство популярных мессенджеров предоставляют государственным органам информацию о своих пользователях, причем делают это очень быстро — практически в режиме реального времени. Этой новостью поделился зарубежный ресурс Rolling Stone, со ссылкой на имеющийся у команды документ прямо из ФБР.
Документ под названием «Законный доступ» был получен местной американской НКО Property of People на основании закона о свободе информации. Он раскрывает детали сотрудничества тезногигантов с властями США — но вполне возможно, что эта система работает аналогично и с госорганами других стран.
Согласно источнику, среди всех популярных мессенджеров WhatsApp лидирует по количеству и скорости выдачи информации. Он может выдать полиции данные контактов пользователя, а также контакты его контактов — то есть список имен и номеров людей, которые есть в его собственном списке номеров — это возможно благодаря тому, что WhatsApp при первой установке синхронизирует список контактов пользователя со своими серверами и впоследствии постоянно обновляет эти сведения.
Кроме того, WhatsApp может предоставлять информацию о том, какие пользователи участвуют в переписке — то есть, кто написал сообщение и кому оно направляется. «Уникальность» мессенджера Цукерберга состоит в том, что он предоставляет эти данные с 15-минутной задержкой — документ ФБР называет это «режимом реального времени» и говорит, что ни один другой мессенджер не предоставляет информацию о чатах так быстро.
Представитель WhatsApp подтвердил, что всё происходит именно так. Однако он отметил, что содержимое переписок читать не сможет никто, так как оно защищено сквозным шифрованием.
Что касается iMessage, то с ним тоже далеко не всё однозначно. С одной стороны, Apple не предоставляет третьим лицам данные о том, кто, кому и когда написал какое-то сообщение, как и содержимое переписок, защищенных сквозным шифрованием. Но с другой — полиция может получить информацию о том, кого пользователь искал в iMessage за последние 25 дней, а также кто искал его самого.
Но есть и более удручающий факт. Если у пользователя включены «Сообщения iCloud» и устройства создают резервные копии переписки в облаке Apple, полиция может запросить доступ к ним — и «яблочная» компания его предоставит. Сообщения iMessage, находящиеся в iCloud, защищены обычным шифрованием от самой Apple, а значит у компании есть ключи от них. В результате власти могут увидеть и прочесть абсолютно всё содержимое копий iCloud — от данных собеседников в чатах до текста самих переписок.
Ранее Apple собиралась внедрить сквозное шифрование в iCloud, но власти США не позволили ей это сделать.
Самими «неподатливыми» ФБР называет мессенджеры Signal и Wickr. Уровень шифрования Signal позволяет его разработчикам хранить и выдавать только информацию о дате регистрации пользователя и времени последнего появления в сети. Что касается Wickr, то он предоставляет дату регистрации, дату последнего входа, данные об устройстве пользователя и информацию и профиля, которую он сам о себе указал.
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