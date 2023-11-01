НАСА показало красивейшие фото туманности в форме человеческой руки

НАСА опубликовало фотографии, полученные космической обсерваторией X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) — на ней запечатлена туманность необычной формы. Подробности собрали в WCCF Tech.На самом деле на снимке мы видим остатки мертвой звезды-сверхгиганта. Когда звезда рождается или умирает, вокруг нее образуется туманность — сейчас это пульсар MS 15-52, являющийся частью туманности PSR B1509-58. Обычно звезда взрывается, когда у нее заканчивается водород.Продукты взрыва нередко составляют причудливую форму, которая попадает в объективы телескопов. На этот раз звезда умерла в форме человеческой ладони: форма «пальцев» появилась благодаря движению частиц вдоль магнитного поля. Снимки получены в ходе 17-дневной фокусировки на объекте.