НАСА показало красивейшие фото туманности в форме человеческой руки

Олег

НАСА

Телескоп IXPE. Фото: NASA

НАСА опубликовало фотографии, полученные космической обсерваторией X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) — на ней запечатлена туманность необычной формы. Подробности собрали в WCCF Tech.

На самом деле на снимке мы видим остатки мертвой звезды-сверхгиганта. Когда звезда рождается или умирает, вокруг нее образуется туманность — сейчас это пульсар MS 15-52, являющийся частью туманности PSR B1509-58. Обычно звезда взрывается, когда у нее заканчивается водород.

Фото: NASA
Фото: NASA

Фото: NASA
Фото: NASA

Продукты взрыва нередко составляют причудливую форму, которая попадает в объективы телескопов. На этот раз звезда умерла в форме человеческой ладони: форма «пальцев» появилась благодаря движению частиц вдоль магнитного поля. Снимки получены в ходе 17-дневной фокусировки на объекте. 

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Источник:
WCCF Tech
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