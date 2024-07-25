NASA вынуждают отказаться от космического телескопа, который прослужил на орбите много лет

Олег

NASA


Космическое агентство NASA задумалось о прекращении работы одного из своих телескопов по причине нехватки средств. Об этом пишет ArsTechnica.

Рентгеновская обсерватория Chandra попала на орбиту в далеком 1999 году в ходе широко известного запуска шаттла «Колумбия». Она исправно служит все эти 25 лет, демонстрируя ученым звезды, черные дыры и потрясающие космические явления. Однако теперь миссия может быть остановлена по причине нехватки бюджета.

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Технические специалисты на спутниковом объекте TRW в Редондо-Бич, Калифорния, осматривают рентгеновскую обсерваторию «Чандра» внутри испытательной камеры перед ее запуском в 1999 году.
Технические специалисты на спутниковом объекте TRW в Редондо-Бич, Калифорния, осматривают рентгеновскую обсерваторию «Чандра» внутри испытательной камеры перед ее запуском в 1999 году.

В рамках прошлогоднего соглашения между Конгрессом и администрацией президента США средства было решено выделить на программы пилотируемых космических полетов NASA, с конечной целью — возвращение астронавтов на Луну. При этом уровень финансирования научных миссий снизился; NASA с горечью констатирует — если не трогать Chandra, то придется отметить что-то еще.

Текущий бюджет заканчивается 30 сентября 2024 года. Если до этого момента ничего не изменится, миссия Chandra будет закрыта и десятки ученых, связанных с ней, останутся без работы. 

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Источник:
ArsTechnica
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