NASA вынуждают отказаться от космического телескопа, который прослужил на орбите много лет



Космическое агентство NASA задумалось о прекращении работы одного из своих телескопов по причине нехватки средств. Об этом пишет ArsTechnica.



Рентгеновская обсерватория Chandra попала на орбиту в далеком 1999 году в ходе широко известного запуска шаттла «Колумбия». Она исправно служит все эти 25 лет, демонстрируя ученым звезды, черные дыры и потрясающие космические явления. Однако теперь миссия может быть остановлена по причине нехватки бюджета.









Технические специалисты на спутниковом объекте TRW в Редондо-Бич, Калифорния, осматривают рентгеновскую обсерваторию «Чандра» внутри испытательной камеры перед ее запуском в 1999 году.



В рамках прошлогоднего соглашения между Конгрессом и администрацией президента США средства было решено выделить на программы пилотируемых космических полетов NASA, с конечной целью — возвращение астронавтов на Луну. При этом уровень финансирования научных миссий снизился; NASA с горечью констатирует — если не трогать Chandra, то придется отметить что-то еще.



Текущий бюджет заканчивается 30 сентября 2024 года. Если до этого момента ничего не изменится, миссия Chandra будет закрыта и десятки ученых, связанных с ней, останутся без работы. В рамках прошлогоднего соглашения между Конгрессом и администрацией президента США средства было решено выделить на программы пилотируемых космических полетов NASA, с конечной целью — возвращение астронавтов на Луну. При этом уровень финансирования научных миссий снизился; NASA с горечью констатирует — если не трогать Chandra, то придется отметить что-то еще.Текущий бюджет заканчивается 30 сентября 2024 года. Если до этого момента ничего не изменится, миссия Chandra будет закрыта и десятки ученых, связанных с ней, останутся без работы.