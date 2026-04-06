Наши гаджеты: чем пользуется Эльдар Муртазин — главный редактор Mobile-Review

Мир технологий бескрайно богат и разнообразен. Как никто другой об этом знает Эльдар Муртазин, главный редактор сайта Mobile-Review.com и ведущий аналитик компании Mobile Research Group. Специально для iGuides.ru Эльдар рассказал, какими устройствами он пользуется в повседневной жизни.
Содержание• Знакомьтесь, Эльдар Муртазин
• Смартфоны
• Зарядные устройства
• Ноутбук
• Чехлы
• Наушники
• Метки
• Накопители
• Бытовая техника
Знакомьтесь, Эльдар Муртазин
Эльдар Муртазин — основатель и главный редактор одного из крупнейших сайтов о современных технологиях Mobile-Review.com. С 2003 года является ведущим аналитиком Mobile Research Group — компании, исследующей рынок телекома на международном уровне. Главный российский путеводитель по цифровой вселенной и автор книги «От «кирпича» до смартфона». В его руках побывали тысячи гаджетов, но отбор прошли только самые надежные. Именно о них и пойдет речь в этой статье.
Смартфоны
У меня всегда два телефона. Исторически, с 2019 года, как-то прикипел к Galaxy Fold и считаю, на сегодняшний день по софту, по возможностям, большому экрану это, пожалуй, лучшее, что есть на рынке. Нравится One UI, нравятся возможности, нравится практически все. В «семерке» подтянули камеры, хотя они отстают от прямых конкурентов — например, HUAWEI Mate X7, X6, но тем не менее камеры стали лучше на уровне других флагманов компании и здесь для меня Fold 7 — это действительно рабочий инструмент, которым я пользуюсь нон-стоп каждый день достаточно много.
Второй мой смартфон — это HUAWEI Pura 80 Ultra. Выбран он исходя из качества фотографии: Huawei сегодня на мой скромный взгляд дает лучшую картинку. Мы делаем слепые тесты, людям нравится, мне тоже нравится — я такой же человек, как и другие. Мне нравится та картинка, которая получается: достаточно яркая, достаточно детализированная, она передает настроение тех мест, в которых я бываю. Восточный базар и солнечный или пасмурный день в Европе, Азии, разных мест много, для меня это оптимальный аппарат. И получается, эти два телефона всегда со мной по жизни.
Зарядные устройства
Если говорить про какие-то вещи, которые связаны с телефонами, как правило, у меня одно зарядное устройство — Samsung на 65 Вт с тремя разъемами. К нему идет магнитный кабель Baseus — он длинный и сворачивается. Иногда я беру с собой родную 100-ваттную зарядку Huawei от ноутбука.
По времени работы аппараты меня устраивают, поэтому внешний аккумулятор я стал брать маленький — Xiaomi 5000 мА·ч. Раньше форма была тонкая продолговатая, сейчас чуть другая, но все характеристики такие же. Куплена была за какие-то небольшие деньги в Китае. Ну и главное — ССС (обязательный сертификат безопасности КНР), потому что часто мотаюсь в Китай, там это важно.
Ноутбук
HUAWEI X Pro 2024 года весит меньше килограмма, клавиатура классная, сам ноутбук классный, 14 дюймов мне хватает. Есть небольшие недочёты, как в любом подобном устройстве — идеала не существует, — но для меня это рабочая машинка, которая позволяет в рюкзаке освободить место для многих других вещей. Даже дома работаю на нём, потому что набираю очень много текстов и привык к его клавиатуре — для меня это крайне важно.
Чехлы
Чехлы для ноутбука я не использую. Также не люблю чехлы для смартфонов, но, как ни странно, они у меня есть. На HUAWEI Pura 80 Ultra — защита с активным охлаждением, которое скорее не работает, чем работает, но мне нравится его внешность: белый цвет с синими трубочками. Тоже куплен в Китае, у нас они не продаются. Но главное, что аппарат черный, глянцевый, безумно маркий и с выступающим блоком камеры — без чехла им пользоваться не очень удобно.
На «фолде» у меня чехол с подставкой — удобно откинуть ножку и поставить, например, во время перелета. Защиту переднего экрана я не использую.
Наушники
Для города у меня Samsung Buds 4 Pro, подключённые, естественно, к Fold 7. Мне кажется, наушники надо выбирать той компании, которой ты пользуешься: Samsung к Samsung, Huawei к Huawei. Адаптивные кодеки у каждого свои и недоступны у другого производителя.
Для полётов — сейчас Sony WH-1000XM6: наилучшие с точки зрения шумоподавления, хотя по настроенному звуковому профилю они очень близки к AirPods Max. Мне эта стилистика не близка. Тем не менее вслушался и на старте продаж купил. Летаю с ними, много слушаю и считаю, что альтернатив им нет. По работе пробовал много моделей: ни Apple, ни Bose, ни Bowers & Wilkins — для меня никто рядом не стоит. Глядя на коллег, могу сказать, что большая часть людей постепенно приходит к такому же мнению.
Метки
Из любопытных вещей, которые мне несколько раз в жизни помогли, — метки Samsung. Они лежат в чемоданах, пристёгнуты к ключам, есть в рюкзаке, ещё где-то. Так пару раз я выяснял, прилетел мой багаж или нет. Была история, когда авиакомпания просто забыла чемодан при отправлении. Неделю меня завтраками кормили, а нашли только за счёт метки. Это удобно, особенно в странах, где работает Ultra-Wide Band (сверхширокополосная связь). Крутая штука, которая кажется бессмысленной и бесполезной, но для человека, который часто катается, понимать, где твой чемодан, — важно. Это экономит деньги, время и нервы.
Накопители
Мне нужно хранить большие массивы информации, те же фотографии с камеры, поэтому использую защищённый SSD Samsung T7 или T9 Shield. Дорогие, но очень неплохие. Также есть USB-флешка на 256 ГБ для переброса данных с одного телефона на другой.
Бытовая техникаСреди бытовых устройств — полное разнообразие. Люблю качественные, надёжные вещи с удачным (в моём представлении) дизайном, даже если это не всегда суперизвестные бренды. У меня много лет тёплые отношения с посудомойкой Bosch. Неплохо работают стиралка и сушилка Samsung — плюс есть умные функции SmartThings: например, показывает, сколько ты потратил электричества. Винные шкафы и холодильник фирмы Liebherr понравились изначально.
А чем пользуетесь вы на повседневной основе? Поделитесь в комментариях.