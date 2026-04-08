Наши гаджеты: чем пользуется Стас Саксон — руководитель комьюнити LANGAME

Общение с людьми — это сложная, но весёлая работа. Так говорит наш новый собеседник Станислав Саксон. За его плечами: свыше десяти успешных лет работы с детьми, карьера стримера, опыт работы с аудиторией сервисов DonationAlerts и Boosty, развитие VK Play Live и VK Видео, а ныне руководитит комьюнити LANGAME — экосистемы решений для индустрии компьютерных клубов. Специально для iGuides.ru Стас рассказал, какие гаджеты незаменимы в работе и как устройства могут спасти от выгорания.
Знакомьтесь, Стас Саксон
Давайте знакомиться. Меня зовут Станислав Саксон, а для своих — просто Дядя Стас. Комьюнити-менеджер — это профессия, которая сочетает в себе технологии и постоянное живое общение с людьми. Ты можешь работать дома, или в поезде, или в офисе, или на тусовке — везде. Помимо того, что ты всегда должен быть на связи, отдельное внимание стоит уделять своему комфорту. Работа с людьми — это весело, конечно, но выгорание — это наша профессиональная болячка. Чтобы не выгорать, надо уметь радовать себя. Поэтому список техники у нас может быть специфический.
Смартфон
Начнём с рабочих лошадок. Для нас «фолды» — это не кич, а реальная помощь. Мой выбор — Samsung Galaxy Fold 4. Редактировать таблицы, сценарии, списки гостей, анкеты-опросники и прочие документы на большом экране намного удобнее. А возможность делать селфи на основную камеру — это отдельный плюс. Ну и неплохая батарея. Вес и толщина устройства лично для меня вообще не решающий фактор. Отдельно отмечу, что я никогда не гонюсь за свежими моделями: устройства прошлых поколений имеют достаточный функционал, а цена значительно ниже флагманов. Минус только один: если что-то сломается внутри, проще купить на вторичке новый телефон, чем отдавать в ремонт текущий.
Ноутбук
Ноутбуки Lenovo ThinkPad — отличные экраны, на которых глаза не вытекают после восьми часов работы, клавиатура, на которой приятно печатать, и действительно мощная начинка. Скромный, даже строгий внешний вид — ничего лишнего. Когда нужно «в полях» или в дороге серьёзно поработать, компактный ноутбук — это лучшее решение. Ещё ценю их за корпус, который не страшно задеть сумкой в аэропорту. Как и в случае со смартфоном, я не вижу смысла переплачивать за последние итерации — даже модель двухлетней давности справится с моими задачами.
Умная колонка
Колонка от Яндекса стала для меня центром управления отдыхом. Вечером, когда заряд социальной батарейки где-то рядом с нулём, я просто прошу её включить нейтральный фоновый шум или спокойный плейлист. А ещё она автоматизирует рутину: поставить будильник, узнать погоду или поставить напоминалку можно голосом, не отвлекаясь от текущих дел. Это помогает сохранить тот самый остаток внутреннего спокойствия и не отвлекаться по мелочам.
Умные RGB-лампочки
Многие думают, что цветное освещение — это для геймеров или подростков, но для меня это отличный инструмент психологической разгрузки. У меня настроены сценарии: холодный белый — для концентрации, когда нужно дожать отчёт, и приглушённый янтарный — для вечера.
Смена освещения в комнате работает как тумблер в голове: «всё, рабочий день закончен, теперь мы отдыхаем». Это простой и недорогой способ полностью изменить атмосферу в квартире. Нажал кнопочку — и комната переливается приятными цветами, настраивая на сон или чтение.
Увлажнитель воздуха
Чисто прагматичная вещь, которую должен заиметь каждый. Лично я выбрал бренд Tuvio. Когда ты постоянно сидишь в закрытом помещении у монитора, слизистая и кожа страдают первыми. Увлажнитель от Tuvio — рабочая лошадка: тихий, надёжный, с понятным управлением.
Пара капель аромамасел, и в воздухе сразу пахнет лесом или морским бризом — дышится легко, голова становится светлее. Это часть того самого комфорта, который помогает не выгорать. Когда весь мир тебя достал, но в комнате идеальный климат и мягкий свет, это прекрасный способ восстановиться.