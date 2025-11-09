Top.Mail.Ru

Нашли 3 отличные игры для iPhone и iPad, которые сейчас продаются со скидкой

Иногда хочется отвлечься от рутины и поиграть во что-то качественное на iPhone или iPad — без доната и вечных уведомлений. Благо в App Store достаточно хороших проектов, идеально вписывающихся в мобильный гейминг. А мы нашли три топовые игры со скидками, каждая из которых по-своему цепляет.

To the Moon

Трогательная приключенческая игра о двух докторах, которые с помощью технологии изменения воспоминаний исполняют предсмертное желание пожилого Джонни — отправиться на Луну. Игроку предстоит пройти через воспоминания героя, постепенно раскрывая причины его мечты. Проект выделяется эмоциональной историей, атмосферным саундтреком и упором на исследование и сюжет, а не на сражения или сложные головоломки. Слёзы и взрыв эмоций вам точно обеспечены.

Цена со скидкой — 199 рублей (было 449 рублей).

Old Man’s Journey

Ещё одна медитативная приключенческая игра-головоломка о пути, воспоминаниях и принятии истины. Игрок управляет пожилым мужчиной, который отправляется в путешествие после получения загадочного письма, постепенно открывая важные моменты своей жизни. Продвигаясь по живописным пейзажам, нарисованным вручную, игрок решает головоломки, изменяя форму ландшафта, чтобы старик мог продолжить путь. Это история без слов, но с мощным эмоциональным посылом о том, что значит оглянуться назад и примириться с прошлым.

Цена со скидкой — 199 рублей (было 449 рублей).

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Красочный 3D-платформер со знакомыми всем персонажами. В этой части Губка Боб и Патрик отправляются в путешествие по семи Мирам желаний, чтобы спасти друзей от колдуньи Кассандры, замышляющей захватить мир с помощью Космического желе. Игроков ждут новые приёмы передвижения и атаки, более 30 забавных костюмов, классические персонажи с оригинальной озвучкой и лёгкий, уютный геймплей в духе мультсериала. На iOS доступен полноценный порт ПК-версии. При желании её можно установить на приставку Apple TV, чтобы играть на большом экране.

Цена со скидкой — 250 рублей (было 500 рублей).

Кстати, на днях у нас выходила подборка полезных гаджетов для комфортной игры на iPhone и Android-смартфонах.
