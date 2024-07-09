Нашли 5 GaN-зарядок с AliExpress, от которых не страшно заряжать iPhone, iPad и MacBook

Однако сегодня, в 2024 году, всё это ушло в прошлое. Производители GaN-зарядок из Китая предлагают в высшей степени достойные, качественные и даже стильные блоки питания за разумные деньги. Само собой, если не покупать что попало. В этой подборке будут только проверенные зарядки и бренды, от которых не страшно заряжать даже технику Apple.
Baseus 65W (3 порта)Все любят Baseus за умеренный ценник и понятное качество. Этот бренд, среди прочих, популяризировал китайские товары в странах СНГ и показал, что Китай — это не плохо. Что касается блочка GaN 65W, то это классическая зарядка на три порта, которая запросто вытянет MacBook Air, а смартфоны и планшеты — подавно.
Из отзывов: «Блок внушительных размеров, очень хорошая упаковка, глаз радует. Купил для поездок, так как необходимо заряжать одновременно два устройства».
UGREEN 65W (3 порта)Мастодонт зарядных устройств из Китая славится качеством дизайнерскими решениями. Бренд никогда не использует переименованные собой безымянные «болванки», а всё проектирует сам. Этот блочок точно порадует вас своими характеристиками, при этом точно не испортит своим внешним видом рабочий стол или настенную розетку.
Из отзывов: «Маленький, компактный блок питания, в командировку с собой самое то. Проверил одновременную зарядку iPhone 14 Pro и MacBook Air M2. Все работает как и ожидалось, при этом блок питания практически не грелся».
VOLTME 65W (3 порта)Относительно молодой бренд, который уже успел хорошо себя зарекомендовать. Его зарядки отлично разбирают на AliExpress, и отзывы тоже положительные. У блочков свой дизайн-код — маловый пластик с выемками для пальцев, а помимо трех портов на корпусе есть фирменный светодиодный индикатор в форме «трехлистника».
Из отзывов: «Блок питания выполнен из приятного пластика, выглядит качественно. Можно заряжать одновременно 3 гаджета. Тянет ноутбук, планшет, смартфон и другое. Компактнее и легче 65-ваттного адаптера от Macbook Pro».
Baseus 65W (2 порта)Если нужна мощность 65 ватт, но хочется сэкономить, то присмотритесь к двухпортовой версии блочка GaN от Baseus. С ним вы получите больше мощности на каждый порт, при этом ценник будет приятно снижен.
Из отзывов: «Доволен заказом, всё работает и есть быстрая зарядка(Samsung S23+)».
Настольный UGREEN 65-100W (4 порта)Это версия зарядки, которая не будет торчать из стены, а стильно разместится на вашем рабочем столе. Устройство предлагает сразу четыре порта с классической выходной мощностью 65W, а значит будет универсальнее своих трехпортовых «собратьев». На выбор есть варианты с 65 либо 100W мощности.
Из отзывов: «Качество огонь, как и всегда у Ugreen. Работает очень быстрая зарядка Samsung».
Бонус: UGREEN RobotGaN 65WЕсли зарядка нужна в подарок или у вас просто игривое настроение, обратите внимание на эту новинку от UGREEN. Технически это тот же самый блок питания мощностью 65W, визуально выполненный в форме маленького робота. Чтобы вставить его в розетку, нужно снять с робота ботинки. Умиление!
Из отзывов: «Прикольное зарядное устройство от Ugreen. Как всегда качественно и дороговато. Имеется индикация в виде эмоций. Когда глаза полоски смартфон не подключен, когда глаза полукруги идёт зарядка, когда исчезает рот и остаются полукруглые глаза то смартфон заряжен».
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