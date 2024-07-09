Нашли 5 GaN-зарядок с AliExpress, от которых не страшно заряжать iPhone, iPad и MacBook

Из отзывов: «Блок внушительных размеров, очень хорошая упаковка, глаз радует. Купил для поездок, так как необходимо заряжать одновременно два устройства».

Из отзывов: «Маленький, компактный блок питания, в командировку с собой самое то. Проверил одновременную зарядку iPhone 14 Pro и MacBook Air M2. Все работает как и ожидалось, при этом блок питания практически не грелся».

Из отзывов: «Блок питания выполнен из приятного пластика, выглядит качественно. Можно заряжать одновременно 3 гаджета. Тянет ноутбук, планшет, смартфон и другое. Компактнее и легче 65-ваттного адаптера от Macbook Pro».

Из отзывов: «Доволен заказом, всё работает и есть быстрая зарядка(Samsung S23+)».

Из отзывов: «Качество огонь, как и всегда у Ugreen. Работает очень быстрая зарядка Samsung».

Из отзывов: «Прикольное зарядное устройство от Ugreen. Как всегда качественно и дороговато. Имеется индикация в виде эмоций. Когда глаза полоски смартфон не подключен, когда глаза полукруги идёт зарядка, когда исчезает рот и остаются полукруглые глаза то смартфон заряжен».

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

ИНН: 7703380158

В нашей стране довольно давно сложился негативный стереотип о китайских зарядных устройствах. Отчасти в этом виноват бум поддельных блоков питания «Samsung», который произошел в середине 2010-х, отчасти — рыночные развалы электроники, торгующие всякой дичью, ну и, разумеется, сами китайские вендоры тоже не идеальны.Однако сегодня, в 2024 году, всё это ушло в прошлое. Производители GaN-зарядок из Китая предлагают в высшей степени достойные, качественные и даже стильные блоки питания за разумные деньги. Само собой, если не покупать что попало. В этой подборке будут только проверенные зарядки и бренды, от которых не страшно заряжать даже технику Apple.Все любят Baseus за умеренный ценник и понятное качество. Этот бренд, среди прочих, популяризировал китайские товары в странах СНГ и показал, что Китай — это не плохо. Что касается блочка GaN 65W, то это классическая зарядка на три порта, которая запросто вытянет MacBook Air, а смартфоны и планшеты — подавно.Мастодонт зарядных устройств из Китая славится качеством дизайнерскими решениями. Бренд никогда не использует переименованные собой безымянные «болванки», а всё проектирует сам. Этот блочок точно порадует вас своими характеристиками, при этом точно не испортит своим внешним видом рабочий стол или настенную розетку.Относительно молодой бренд, который уже успел хорошо себя зарекомендовать. Его зарядки отлично разбирают на AliExpress, и отзывы тоже положительные. У блочков свой дизайн-код — маловый пластик с выемками для пальцев, а помимо трех портов на корпусе есть фирменный светодиодный индикатор в форме «трехлистника».Если нужна мощность 65 ватт, но хочется сэкономить, то присмотритесь к двухпортовой версии блочка GaN от Baseus. С ним вы получите больше мощности на каждый порт, при этом ценник будет приятно снижен.Это версия зарядки, которая не будет торчать из стены, а стильно разместится на вашем рабочем столе. Устройство предлагает сразу четыре порта с классической выходной мощностью 65W, а значит будет универсальнее своих трехпортовых «собратьев». На выбор есть варианты с 65 либо 100W мощности.Если зарядка нужна в подарок или у вас просто игривое настроение, обратите внимание на эту новинку от UGREEN. Технически это тот же самый блок питания мощностью 65W, визуально выполненный в форме маленького робота. Чтобы вставить его в розетку, нужно снять с робота ботинки. Умиление!