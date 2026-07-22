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Нашли бесплатную утилиту для macOS и Windows, которая расшифровывает аудио и видео прямо на вашем компьютере

Фархад


Если вам хотя бы иногда приходится расшифровывать интервью, лекции, совещания, подкасты или видеоролики, то вы наверняка знаете, сколько времени занимает ручной набор текста. Онлайн-сервисы частично решают эту проблему, но большинство из них работает только по подписке, ограничивает продолжительность записи или требует загружать файлы на удаленные серверы. Для многих это не только неудобно, но и нежелательно, особенно если речь идет о конфиденциальных материалах. К счастью, существует бесплатная альтернатива, которая выполняет всю работу локально прямо на компьютере. Называется она Vibe и распространяется с открытым исходным кодом.

Главное преимущество утилиты заключается в том, что все распознавание происходит на вашем устройстве. После первоначальной настройки интернет для работы уже практически не нужен, а записи не покидают пределы вашего компьютера. В первую очередь приложение оценят журналисты, которым регулярно приходится расшифровывать интервью и комментарии. Вместо нескольких часов ручной работы текст можно получить автоматически за считанные минуты.

Не менее полезной утилита окажется студентам, блогерам, подкастерам, монтажерам и всем, кто работает с большим количеством аудио- и видеоматериалов. Vibe также подойдет для создания субтитров, подготовки конспектов, расшифровки встреч и перевода речи на английский язык. Ну и если для вас важна конфиденциальность данных, приложение станет хорошей альтернативой облачным сервисам, поскольку обработка выполняется локально.

Как скачать и пользоваться Vibe:

  • Установите приложение и запустите его;
  • При первом запуске Vibe автоматически скачает языковую модель. В зависимости от скорости интернета это может занять несколько минут. В дальнейшем загружать ее повторно не потребуется.

  • После завершения настройки перетащите в окно программы аудио- или видеофайл либо выберите его через проводник;
  • При необходимости выберите язык записи и дополнительные параметры обработки;

  • Запустите распознавание и дождитесь завершения обработки;
  • После этого приложение позволит сохранить результат в одном из поддерживаемых форматов.




Что умеет Vibe? Несмотря на бесплатное распространение, возможностей у программы более чем достаточно для большинства повседневных задач:
  • расшифровывает аудио и видео практически на любом языке;
  • поддерживает обработку роликов с YouTube и других источников;
  • умеет определять разных собеседников в записи (Speaker Diarization);
  • переводит речь на английский язык;
  • экспортирует текст в SRT, VTT, TXT, DOCX, PDF, HTML и другие форматы;
  • использует аппаратное ускорение GPU на macOS, Windows и Linux для более быстрой обработки;
  • работает полностью локально без отправки файлов в облако.


Как видите, Vibe — один из самых интересных и бесплатных проектов для работы с аудио и видео. Он сочетает широкие возможности, высокую скорость работы и полное отсутствие подписки.
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