Нашли бесплатную утилиту Lickable для macOS, которая приятно украсит ваш Mac

Олег

macOS


Появилась возможность аккуратно и стильно добавить немного сквеморфизма в современную macOS. Вам поможет утилита Lickable Menu Bar.

Это небольшое бесплатное приложение, которое добавляет статус-бару вашего Mac эффект 3D-объема. Ровно такой же графический прием наблюдали пользователи OS X в течение десятка лет в эпоху сквеморфизма.

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Lickable

После установки вы увидите всего одно окно, которое предлагает три варианты статус-бара: матовый объемный переход, современный плоский (по умолчанию) и эффект glossy с четко видимым изломом. Все эти эффекты применялись в OS X и macOS разных лет.

Утилита абсолютно бесплатна. Она умеет автоматически запускаться вместе с Mac, а также предлагать выбор эффекта при каждом включении, либо включать выбранный вариант заранее. 

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Источник:
OS X Daily
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