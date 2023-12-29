Нашли бесплатную утилиту Lickable для macOS, которая приятно украсит ваш Mac

Появилась возможность аккуратно и стильно добавить немного сквеморфизма в современную macOS. Вам поможет утилита Lickable Menu Bar.
Это небольшое бесплатное приложение, которое добавляет статус-бару вашего Mac эффект 3D-объема. Ровно такой же графический прием наблюдали пользователи OS X в течение десятка лет в эпоху сквеморфизма.
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После установки вы увидите всего одно окно, которое предлагает три варианты статус-бара: матовый объемный переход, современный плоский (по умолчанию) и эффект glossy с четко видимым изломом. Все эти эффекты применялись в OS X и macOS разных лет.
Утилита абсолютно бесплатна. Она умеет автоматически запускаться вместе с Mac, а также предлагать выбор эффекта при каждом включении, либо включать выбранный вариант заранее.