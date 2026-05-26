Нашли богатейшую подборку бесплатного софта для macOS — выбирайте из сотен приложений

Коллекция постоянно пополяется и разделена на категории: браузеры, менеджеры буфера обмена, финансы, управление файлами, строка меню, менеджеры паролей, видео и медиа, управление окнами и еще десятки других.



В числе обязательных условий для попадания утилиты в подборку — регулярные обновления, использование нативных технологий macOS, легкость установки, отсутствие вредоносного ПО. В каталог не пустят веб-оболочки, заброшенные проекты и софт, плохо интегрированный с macOS. Сохраните себе в закладки. Однако не забывайте, что все эти разработчики не верифицированы Apple.

Мы регулярно рассказываем о разных полезных и бесплатных приложениях для macOS. Среди них утилиты для организации рабочего стола, оформления интерфейса, автоматизации процессов и тонкой настройки системы. Этот софт создают энтузиасты с GitHub — а теперь они собраны в удобную подборку на той же платформе