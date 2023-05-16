Нашли для вас незаменимый утренний девайс на AliExpress. Недорого и практично

Олег

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже рассказывали о триммере для одежды и горячем степлере для ремонта пластиковых изделий.

На этот раз мы нашли недорогой, но гениальный девайс для ванной комнаты — это автоматический дозатор зубной пасты. Он крепится на стену и работает так: подносите зубную щетку, нажимаете на кнопку и устройство выдавливает на нее определенное количество пасты. 

Дозатор

Преимущества такого приспособления очевидны: больше не нужно по утрам выкручивать тюбик пасты, чтобы выдавить остатки на щетку, процесс становится гораздо проще и быстрее. А еще дозатор экономит пасту, поскольку каждый раз выдавливает ровно столько, сколько нужно для чистки; вручную человек нередко использует больше, чем требуется.

Дозатор

Дозатор можно приобрести вот по этой ссылке на AliExpress, он стоит менее 500 рублей. У товара почти 6500 отзывов и рейтинг 4,7 звезды. 

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