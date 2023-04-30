Нашли для вас вечную зарядку для смартфона с AliExpress. Забудьте о пауэрбанках

Продолжаем делиться с вами интересными и практичными находками с AliExpress. Недавно мы рассказали о классной автомобильной зарядке на 130 Ватт, а также дали подборку недорогих спортивных товаров.
Сегодня на повестке дня — отличный гаджет для теплого времени года. Это складная солнечная панель, которая зарядит ваш смартфон сколько угодно раз, в отличие от пауэрбанка, который сам нуждается в подзарядке.
Солнечная зарядка очень компактна: в сложенном виде она размером как обычный смартфон. Развернутую панель можно положить на торпедо автомобиля или повесить на рюкзак, и она будет питать ваш гаджет бесконечно долго (пока не настанет ночь). Максимальная выходная мощность — 10 Ватт (5В / 2А).
Купить чудо-девайс можно по этой ссылке. На выбор доступны два варианта — с 4 или 5 секциями, но, разумеется, лучше брать побольше.