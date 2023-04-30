Нашли для вас вечную зарядку для смартфона с AliExpress. Забудьте о пауэрбанках

Олег

Зарядка


Продолжаем делиться с вами интересными и практичными находками с AliExpress. Недавно мы рассказали о классной автомобильной зарядке на 130 Ватт, а также дали подборку недорогих спортивных товаров.

Сегодня на повестке дня — отличный гаджет для теплого времени года. Это складная солнечная панель, которая зарядит ваш смартфон сколько угодно раз, в отличие от пауэрбанка, который сам нуждается в подзарядке.

Зарядка

Солнечная зарядка очень компактна: в сложенном виде она размером как обычный смартфон. Развернутую панель можно положить на торпедо автомобиля или повесить на рюкзак, и она будет питать ваш гаджет бесконечно долго (пока не настанет ночь). Максимальная выходная мощность — 10 Ватт (5В / 2А). 

Купить чудо-девайс можно по этой ссылке. На выбор доступны два варианта — с 4 или 5 секциями, но, разумеется, лучше брать побольше.


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Комментарии

Dmitriy
+499
Dmitriy
Ну если не считать низкого КПД у любой солнечной панели и того, чтотони со временем деградируют — норм.
Я в сольные походы по глухим и дальним местам такую пару раз носил, правда площадью раза в 3 больше. Зарядить плеер и гарминовский навигатор хватало, но если яркое солнце весь день + постоянно следить за углом. Потом понял, что запас норм батареек занимает столько же места но не так чувствительно к ударам и дает возможность не зависеть от погоды.
Вчера в 20:15
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kardigan
+3069
kardigan
Солнечная батарея хороша для длительных походов, да и то емкость должна быть поболя. Для непродолжительных похождений дешевле купить пару банок по 20000 или 30000. Хватит на долго, да и стоить будет гораздо дешевле
Сегодня в 10:34
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