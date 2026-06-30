Нашли и попробовали Vorssaint: всё, что Apple забыла встроить в macOS, причем бесплатно!

«Яблочная» macOS славится своим удобством и обилием полезных мелочей прямо в системе, которые облегчают работу пользователю. Однако некоторые вещи Apple годами не добавляет: либо считает это неважным, либо оставляет простор для творчества сторонним разработчикам. Именно поэтому существует масса небольших бесплатных однофункциональных приложений, о которых мы регулярно рассказываем.
Но в этом тексте вы прочитаете о более универсальной утилите — Vorssaint. Она собрала в себе много разных мелких фишек и переключателей, каждое из которых немного упрощает жизнь. Но есть и минус — о нем ниже.
Содержание:
- Что такое Vorssaint
- Что умеет Vorssaint
- Аудиомикшер
- — Системный монитор
- — Управление окнами и файлами
- — Управление активностью ОС
- — Очистка
- — Мелкие полезности
- Выводы
Что такое VorssaintЭто бесплатное приложение для macOS с открытым исходным кодом; такие утилиты принято называть «мультитул» или «швейцарский нож» за обилие мелких полезных фич в одном инструменте для строки меню. Оно объединяет в себе функции десятка различных платных утилит и работает нативно, то есть задействует встроенные инструментарии SwiftUI и AppKit от Apple вместо ресурсоемких и неповоротливых сторонних движков. Приложение работает локально, не требует подписок или аккаунтов и не собирает телеметрию (по крайней мере, так заявляется).
Что умеет VorssaintСпектр функций очень широкий, так что в них действительно нужно разобраться.
Аудиомикшер
Эта опция приносит на Mac очень старую фичу Windows: она позволяет индивидуально настраивать громкость для каждого приложения прямо из строки меню. Например, можно сделать потише слишком громкую игру или видео, не приглушая фоновую музыку или важный рабочий созвон. Есть и управление микрофоном, то есть способом ввода звука. При этом всё работает со стандартной аудиосистемой macOS без виртуальных драйверов, то есть меню не перегружается и не усложняется. Не обошлось без Liquid Glass — на macOS 26 и новее можно опционально сделать ползунки «стеклянными», но классический вид тоже имеется в настройках.
Системный монитор
Вполне способен заменить штатный «Мониторинг системы» macOS, поскольку собирает в одном компактном окне все графики и данные: по нагрузке CPU/GPU, использованию ОЗУ, температуре компонентов, времени работы и состоянию АКБ. Также он показывает текущую скорость загрузки/отдачи через Wi-Fi, сетевой трафик конкретных приложений, общую статистику за сессию и имеет собственный тест скорости интернета.
Есть и отслеживание электропитания. Утилита выводит информацию о входящей мощности от адаптера питания, циклах и износе АКБ, а также список приложений, которые потребляют больше всего энергии в данный момент. По желанию можно включить отображение текущего заряда подключенных Bluetooth-устройств.
Из полезного — приложение умеет предупреждать о критическом нагреве процессора, длительной высокой нагрузке на систему, перерасходе оперативки, низком заряде батареи или нехватке места на SSD.
Управление окнами и файлами
Vorssaint предлагает альтернативу стандартному переключателю окон через ⌘ + Tab с отображением миниатюр запущенных окон, включая поддержку нескольких открытых окон одного и того же приложения. Нечто подобное есть в Windows. Прямо в Dock можно наводить курсор на иконки приложений для просмотра миниатюр, сворачивания, разворачивания или закрепления окон. Также приложение позволяет работать с размером и формой окон — тут есть быстрое изменение размера и перемещение активного окна по экрану (в левую/правую половину, треть, две трети, по углам, по центру) с помощью настраиваемых горячих клавиш.
Помимо этого, утилита предоставляет плавающую зону на экране, куда можно «припарковать» файлы, изображения, текст или ссылки, чтобы они были под рукой при перетаскивании между приложениями. Бонусом добавляется фича перемещения файлов внутри Finder сочетаниями ⌘ + X и ⌘ + V.
Управление активностью ОСОпция запрещает компьютеру переходить в спящий режим и отключать дисплей по таймеру или до ручной отмены. Можно заставить MacBook продолжать работать при закрытом экране (например, при подключении к внешнему монитору) со встроенной защитой от перегрева аккумулятора.
Очистка Mac
Утилита предлагает полноценное удаление программ с их «хвостами» в системе. Достаточно перетащить ненужное приложение в окно настроек Vorssaint, и утилита найдет все связанные скрытые кэши, логи и файлы конфигураций, после чего разом отправит их в корзину.
Мелкие полезности
- Очистка ссылок. Автоматически или вручную вырезает трекинг-метки из скопированных в буфер обмена ссылок, так что вставляется уже чистая.
- Режим «протирки». Клавиатура временно блокируется, чтобы ее можно было почистить без риска попутно написать новый том «Войны и мира» или взломать Пентагон.
- История буфера обмена. Весь скопированный вами материал и контент хранится локально с возможностью поиска, закрепления важных элементов и вставки сразу нескольких элементов одной стопкой.
- Закрытие при выходе. Известная странность macOS — при нажатии красного крестика одни приложения закрываются полностью, а другие остаются в фоне. Vorssaint активирует полное закрытие любого приложения при нажатии красной кнопки.
- Работа с медиа. Можно быстро менять разрешение фото и считывать с них текст, сжимать ролики или делать из них GIF-анимации.
- Инверсия прокрутки. Можно сделать прокрутку колесиком мыши как в Windows, при этом не перенастраивая системный трекпад.
- Управление кулерами. Можно регулировать скорость вращения вентиляторов охлаждения после ручного выбора своей модели Mac. Эта опция пока находится на стадии бета-тестирования, поэтому сильно на нее не рассчитывайте.