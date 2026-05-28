Нашли идеальный способ управлять macOS прямо с iPhone. Вам такое точно надо

Олег

Инструменты экосистемы в связке iOS + macOS крайне бедны. Некоторое время назад Apple встроила возможность транслировать экран айфона на Mac, однако в обратную сторону не предлагается практически ничего: нативными средствами невозможно управлять macOS с iPhone. 

К счастью, сторонние разработчики выпускают свой софт, расширяющий возможности Apple-девайсов. Приложение Choclift превращает экран айфона в консоль с 8 полезными ярлыками и кнопками для macOS. Разумеется, выбрать кнопки можно самостоятельно, и это не только запуск приложений: добавлять можно и скрипты, команды и быстрые ссылки. 


Чтобы всё работало, нужно загрузить два приложения-компаньона — на iOS и на macOS. Версия для iPhone условно-бесплатна: можно скачать и использовать основные возможности, а за доплату откроются дополнительные экраны с кнопками. 
