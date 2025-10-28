Top.Mail.Ru

Нашли iPhone Air по самой выгодной цене в России. Так дёшево свежие флагманы Apple ещё не стоили

Фархад

Air

С релиза новых iPhone прошёл всего месяц, но в этом году в России наблюдается абсолютный парадокс — почти все модели можно купить по адекватным ценам уже сейчас. Обычно высокий прайс на новинки держался до новогодних праздников, но в этот раз ситуация сложилась иначе. Например, самый стильный iPhone Air можно урвать всего за ~76 тысяч рублей.

Сразу отметим, что цены актуальны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жителям других регионов лучше переключиться на Москву и уточнить возможность доставки.

iPhone Air — абсолютно новый смартфон в линейке Apple. Он просто создан для тех, кто ценит минималистичный дизайн без лишних камер и раздутого корпуса. Из главных плюсов можно выделить: ультратонкий корпус, титановую рамку, мощный чип A19 Pro, шикарный экран на 6,5 дюйма, новую селфи-камеру с Center Stage и отличный основной сенсор на 48 Мп.

Судя по многочисленным тестам автономности, девайс стабильно отрабатывает один полный день благодаря оптимизации чипа и системы. А вот спорных моментов тут всего два: один динамик, с которого сложно будет что-то расслышать в шумной обстановке, но это нивелируется наличием AirPods, и порт USB без возможности вывода картинки на смарт-очки по типу Xreal, но это больше гиковская тема.

Air

Всем, кто хочет обновить iPhone, но не готов экспериментировать с алюминиевым корпусом и большим плато камер — рекомендуем присмотреться к iPhone Air. Тем более, что сейчас на Яндекс Маркете его отдают за 76 481 рубль. Плюс вы можете оформить Сплит и платить частями.


Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
Комментарии

+467
Alex82
На Горбушке за 69 в наличии😜
час назад в 22:06
+756
pincher
Открываю ссылку, а там написано «нет в продаже»🤣
час назад в 22:07
