Нашли iPhone Air по самой выгодной цене в России. Так дёшево свежие флагманы Apple ещё не стоили

С релиза новых iPhone прошёл всего месяц, но в этом году в России наблюдается абсолютный парадокс — почти все модели можно купить по адекватным ценам уже сейчас. Обычно высокий прайс на новинки держался до новогодних праздников, но в этот раз ситуация сложилась иначе. Например, самый стильный iPhone Air можно урвать всего за ~76 тысяч рублей.
Сразу отметим, что цены актуальны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жителям других регионов лучше переключиться на Москву и уточнить возможность доставки.
Судя по многочисленным тестам автономности, девайс стабильно отрабатывает один полный день благодаря оптимизации чипа и системы. А вот спорных моментов тут всего два: один динамик, с которого сложно будет что-то расслышать в шумной обстановке, но это нивелируется наличием AirPods, и порт USB без возможности вывода картинки на смарт-очки по типу Xreal, но это больше гиковская тема.
Всем, кто хочет обновить iPhone, но не готов экспериментировать с алюминиевым корпусом и большим плато камер — рекомендуем присмотреться к iPhone Air. Тем более, что сейчас на Яндекс Маркете его отдают за 76 481 рубль. Плюс вы можете оформить Сплит и платить частями.
