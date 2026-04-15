Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Нашли маленькое, но суперудобное приложение для macOS, которое пригодится каждому

Олег


Продолжаем делиться небольшими бесплатными утилитами для macOS, которые дополняют систему и упрощают повседневные задачи. Сегодня — портативный калькулятор, который всегда под рукой. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Небольшое бесплатное приложение Numsy переносит калькулятор из отдельного окна в статус-бар macOS. Больше не нужно держать в Dock отдельную иконку для штатного калькулятора — достаточно щелкнуть значок в верхней панели и произвести подсчеты. 

Numsy позволяет настраивать внешний вид по своему вкусу, а также имеет отдельную панель для вычисления процентов, в том числе возврата налога за товары для иностранцев (VAT). Также тут есть история вычислений. Если необходимо, окно калькулятора можно закрепить, чтобы оно не пропадало во время работы с другими приложениями.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также