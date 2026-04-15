Нашли маленькое, но суперудобное приложение для macOS, которое пригодится каждому

Продолжаем делиться небольшими бесплатными утилитами для macOS, которые дополняют систему и упрощают повседневные задачи. Сегодня — портативный калькулятор, который всегда под рукой.
Небольшое бесплатное приложение Numsy переносит калькулятор из отдельного окна в статус-бар macOS. Больше не нужно держать в Dock отдельную иконку для штатного калькулятора — достаточно щелкнуть значок в верхней панели и произвести подсчеты.
Numsy позволяет настраивать внешний вид по своему вкусу, а также имеет отдельную панель для вычисления процентов, в том числе возврата налога за товары для иностранцев (VAT). Также тут есть история вычислений. Если необходимо, окно калькулятора можно закрепить, чтобы оно не пропадало во время работы с другими приложениями.