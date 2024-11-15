Нашли на AliExpress 11 самых необычных Bluetooth-колонок. Такой подарок удивит кого угодно!

11.11 на календаре осталось позади, но распродажа не закончилась: она плавно перешла в «Черную пятницу» и скидки продолжают бить рекорды. Это классный повод прикупить не только что-то давно запланированное, но и необычную вещь для интерьера или себя любимого. Собрали в этом тексте 11 самых необычных колонок с отзывами, какие смогли найти на просторах AliExpress.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

ИНН: 7703380158

Динамик выполнен в виде мультяшного ретро-компьютера в цветастых корпусах. У него есть несколько больших клавиш, имитирующих печатную машинку и отвечающих за управление аудио, а также большой цветной дисплей на месте «монитора». Он умеет показывать заданную пиксельную картинку, актуальную информацию или просто часы. Управляется колонка через мобильное приложение.Колонка, напоминающая легендарный Harman Aura, со светящейся медузой внутри стеклянной колбы. Нижняя часть отделана текстилем и имеет несколько кнопок для управления аудио. Покупатели хвалят внешний вид и качество звука, а также плавно шевелящиеся «щупальца» медузы во время воспроизведения.Глянцевый мультяшный медведь в 14-ти граффити-расцветках умеет играть музыку через Bluetooth, чего от него на первый взгляд совсем не ожидаешь. Внутри скрывается динамик мощностью 5 ватт и аккумулятор на 1200 мАч, который должен обеспечить около 3-5 часов прослушивания. Мишка работает в том числе как гарнитура для звонков и совершенно точно порадует ребенка.Очень компактная колоночка в виде старого радиопроигрывателя продается в пяти расцветках и стоит очень доступно — менее 1000 рублей. Мощность динамика 3 ватта, емкость аккумулятора 400 мАч; в колонку размером 11х7 см сложно уместить более емкую батарею. Девайс также умеет работать в режиме громкой связи. Украсит любую книжную полку или стеллаж.Похожая на космический дуршлаг колонка имеет конусообразный корпус и стильную изогнутую ножку. Сзади она отделана «под дерево», а спереди большая металлическая решетка. На выбор доступно два цвета дерева — потемнее и посветлее. Также колонку можно купить в двух экземплярах и получится стереопара по принципу TWS-наушников. Стиль!Портативная колонка в квадратном корпусе и с цветным дисплеем на передней части, который умеет отображать разные картинки в пиксельном дизайне, эквалайзер для аудио, часы, погоду, а также иконки приложений, от которых на смартфон приходят пуши. Изображение полностью кастомизируется и даже поддерживает русские надписи. Музыка здесь не главное, но мощность составляет 6 ватт, а аккумулятор — солидные 2500 мАч.Ну и куда же без колонки в виде гигантского эйрподса. Они продаются уже достаточно давно, при этом выглядят всё так же необычно, и стоят очень дешево. На суперкачественный звук рассчитывать тут не стоит, зато эффект она производит что надо: такая махина на полке заинтересует любого гостя. Есть версии в виде классических AirPods в разных цветах либо Pro-версии.Стильный прикроватный аксессуар с множеством полезных функций. Помимо, собственно, колонки, это еще и торшер, часы, беспроводная зарядка и стильное дополнение к интерьеру. LED-дисплей просвечивает сквозь текстильную отделку, а беспроводная зарядка встроена в деревянное ложе для смартфона на верхней части. Шикарно.Небольшая колонка в виде луны и левитирующего над ней астронавта. Фигурка действительно ни на чём не висит — она удерживается комбинацией магнитов. Колонка может выполнять роль ночника с регулируемой LED-подсветкой, имеет встроенный радиоприемник и слоты для карт памяти с музыкой.Колонка в форме большой собачьей головы продается в красном, черном и серебристом цветах, а также в матовом и глянцевом варианте. Стильный бульдог-рэпер добавит чертовщинки в ваш строгий рабочий кабинет, при этом играет тоже неплохо — внутри встроена система 2.1 с сабвуфером. Управление сенсорное: чтобы переключить трек, погладьте пса по макушке пальцем.Завершает подборку портативка необычной конструкции: чтобы слушать музыку, нужно положить её на плечи. Девайс выполнен из черного матового пластика, а верхняя сторона обтянута серым текстилем. Управляется он кнопками на передней части; вендор обещает звук 360, что в целом вполне возможно, учитывая максимальное разнесение динамиков по двум сторонам головы. В качестве дополнения здесь встроен шумодав, а автономность заявлена на уровне 10-12 часов прослушивания.