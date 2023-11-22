Нашли на AliExpress 6 полноразмерных Bluetooth-наушников с Hi-Res до 6000 рублей

Олег

Распродажа 11.11 уже закончилась, но приятные цены на AliExpress всё еще можно найти — особенно на грядущую «Черную Пятницу». В этой подборке мы расскажем о шести моделях классных полноразмерных наушниках с поддержкой звука высокого разрешения за приемлемые деньги.

QCY

QCY H3 ANC

Одни из самых доступных наушников в нашей подборке. Бренд QCY существует уже несколько лет и известен недорогими и довольно качественными наушниками. Что касается модели H3 ANC, то она способна проработать до 70 часов от одного заряда, умеет быстро переключаться между двумя устройствами, а также оснащена Bluetooth 5.3 и системой активного шумоподавления. Проводное подключение 3,5 мм также поддерживается. Цена: 3603 рубля.

Из отзывов: «Наушники супер, оправдали мои ожидания. Звук приятный, все функции работают, хорошее шумопонижение. В приложении после включения, пришла новая прошивка. Материал амбушюр приятный на ощупь и мягкой. На голове хорошо сидят. Товар был в2х заводских упаковках, с пломбой скотче и голограмма на внутренней коробке»


Sennheiser

Sennheiser HD 4.40BT

Наушники от именитой марки продаются в одном солидном черном цвете и обещают проработать до 25 часов от одного заряда. Для быстрого сопряжения со смартфоном в корпусе предусмотрен модуль NFC. Наушники поддерживают кодек Apt-X и имеют на борту Bluetooth 4.2. Подключение проводом также присутствует. Цена: 5269 рублей.

Из отзывов: «Превзошли мои ожидания, и упаковка была в идеальном состоянии после доставки. Звук по Bluetooth супер, и качество очень хорошее, всё соответствует описанию продавца. Мне очень нравится.»



Baseus

Baseus H1 Pro Hybrid

Бренд, известный всем своими зарядными устройствами и пауэрбанками, оказывается, производит и наушники. Модель H1 Pro Hybrid доступна в двух цветах и оснащена системой активного шумоподавления. Заявленная автономность — до 80 часов! За стабильность подключения здесь отвечает Bluetooth 5.3, а за качество звука — кодек LHDC, поддерживающий передачу до 96 кГц/24 бит и 900 kbps. Цена: 5570 рублей.

Из отзывов: «Доставка быстрая, дней 10. Это первые беспроводные наушники данной фирмы. Качество звука отличное. Басс есть. Сравнивая с простыми наушники тут больше слышно деталей и инструментов. К минусом отнесу отсутствие выхода 3.5 мм. Задумка этих наушников полностью использовать их без проводов. Рекомендую к покупке сами наушники и магазин!»



UGREEN

UGREEN HiTune Max5

Бренд UGREEN в представлении не нуждается, но многие не знают, что у и него тоже есть наушники. Эта модель продолжает серию Max и продается в двух цветах. Система ANC, автономность до 90 часов, Bluetooth 5.0, возможность подключения с помощью кабеля 3,5 мм. Важная особенность: за Hi-Res здесь отвечает LDAC, который довольно распространен на Android-устройствах — те же Google Pixel давно его поддерживают. Цена: 5570 рублей.

Из отзывов: «Наушники собраны хорошо, удобно сидят на голове. LDAC работает, шумодав и прозрачность работают тоже хорошо. … Басы усилены, тут уже дело вкуса. Но мне это оказалось нормально. По проводу работают в выключенном режиме. Живут долго от одного заряда.»


Haylou

Haylou S35 ANC

Наушники от бренда с неблагозвучным названием пл факту оказываются довольно сбалансированным и симпатичным выбором. Они предлагаются в трех цветах и оснащены Bluetooth 5.2. Система активного шупомодавления тоже имеется. Производитель заявил до 60 часов работы от одного заряда, а вот Hi-Res кодек не указал, при этом в характеристиках звук высокого разрешения заявлен несколько раз. Цена: 3712 рублей.

Из отзывов: «Отличные наушники, по привлекательной цене, пришли быстро (за 8 дней). Звук просто космос, есть басы. Что ещё порадовало, то что наушники пришли заряжеными на 80% Некоторые пользователи отмечали, что им пришла мятая упаковка, но видимо мне повезло, ибо упаковка наушников была с целости. Пользуюсь уже 12 дней, полностью доволен заказом. Однозначно, наушники, стоят своих денег!»


Edifer

Edifier W820NB Plus

Наушники представлены аж в четырех расцветках — подойдут и для солидных, и для беззаботных меломанов. Характеристики достойные: активное шумоподавление, Bluetooth 5.2 и автономность до 49 часов. За Hi-Res отвечает распространенный беспроводной кодек LDAC, поддерживающий битрейт до 990 kbps. Цена: 5569 рублей.

Из отзывов: «Действительно качественный "дорогой" звук сразу из коробки, прогрессивный аудиофильский кодек LDAC позволяющий сохранять без потерь всю глубину звучания музыки (на устройствах android в некоторых случаях LDAC нужно подключать через меню разработчика, как активировать меню разработчика на вашем устройстве уточняйте в поисковиках.»

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Комментарии

sergey ivanov
+50
sergey ivanov
Почти во всех случаях можно купить перечисленные модели на российских маркетплейсах ощутимо дешевле.
час назад в 18:49
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