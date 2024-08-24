Нашли на AliExpress базовые TWS-наушники Baseus за 1000 рублей, которые подойдут всем и каждому

Олег

Baseus


Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы опубликовали приятную скидку на накладные наушники Baseus, а сегодня покажем идеальный вариант доступных TWS-наушников на каждый день.

Модель Bowie E16 от Baseus отличается утилитарным и минималистичным дизайном, а также классической посадкой «а-ля AirPods», которая подходит абсолютному большинству пользователей. В отличие от внутриканальной конструкции, вкладыши не утомляют уши и в них можно ходить весь день, даже не замечая этого. Наушники доступны в двух цветах и защищены от влаги по IPX4. Вместе с кейсом они обеспечат автономность до 30 часов.

Купить Baseus Bowie E16 дешевле 1000 рублей можно на AliExpress по этой ссылке, но не затягивайте: скидка в любой момент может закончиться. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

Юра из МУРа
+253
Юра из МУРа
Мне не подойдут к сожалению — дешёвку уши отторгают(
Сегодня в 00:42
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Dmitriy
+1106
Dmitriy
Страшно представить, что это за шлак в реальности.
Сегодня в 11:54
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