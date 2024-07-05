Нашли на AliExpress брутальный чехол для вашего iPhone в стиле легендарного Mac Pro

Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы показывали универсальный и стильный полупрозрачный пауэрбанк со встроенными кабелями.
А сегодня в ленте попался убербрутальный металлический кейс для iPhone. Он сделан из настоящего алюминия, без обмана. Дизайн чехла очень напоминает компьютер Mac Pro 2019 года, который называли «тёркой для сыра» за большие сквозные отверстия-соты.
Этот кейс сделан точно так же: металлическая основа защитит от падений, а отверстия позволят айфону легко охлаждаться. Внутри металл частично проложен мягкой тканью, а в верхнюю часть можно «закладывать» ароматические картриджи. Единственный минус — о MagSafe-зарядке придется забыть, но заряжать кабелем будет даже быстрее. Самое главное: кейс обеспечит вас стилем для любой вечеринки или публичного мероприятия.
Проверить цену и купить алюминиевый кейс для iPhone можно по этой ссылке на AliExpress. Товар купили более 2600 раз.
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