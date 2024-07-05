Нашли на AliExpress брутальный чехол для вашего iPhone в стиле легендарного Mac Pro

Олег

Чехол


Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы показывали универсальный и стильный полупрозрачный пауэрбанк со встроенными кабелями.

А сегодня в ленте попался убербрутальный металлический кейс для iPhone. Он сделан из настоящего алюминия, без обмана. Дизайн чехла очень напоминает компьютер Mac Pro 2019 года, который называли «тёркой для сыра» за большие сквозные отверстия-соты.

Чехол

Чехол

Этот кейс сделан точно так же: металлическая основа защитит от падений, а отверстия позволят айфону легко охлаждаться. Внутри металл частично проложен мягкой тканью, а в верхнюю часть можно «закладывать» ароматические картриджи. Единственный минус — о MagSafe-зарядке придется забыть, но заряжать кабелем будет даже быстрее. Самое главное: кейс обеспечит вас стилем для любой вечеринки или публичного мероприятия.

Проверить цену и купить алюминиевый кейс для iPhone можно по этой ссылке на AliExpress. Товар купили более 2600 раз. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

Dmitriy
+1028
Dmitriy
Чехол-тёрка, снижающая качество работы радиомодулей и минусующая теспроводную зарядку...
Классный, да....
Вчера в 23:56
#
Mers
+5212
Mers Dmitriy
Один раз долго искал алюминиевый бампер для 5S. На рынке сказали, что у них таких нет, потому как это не есть хорошо. Я отмахнулся, подумав, что продавцы ерунду городят. В итоге нашел и купил. И потом у меня связь какая-то стала очень не очень. Раньше где брало нормально, стало хуже брать. И только через какое-то время я вспомнил слова продавцов и понял, что они были правы. Снял этот бампер и связь сразу же наладилась. Так и продал 5S с ним, в нагрузку.
Сегодня в 02:11
#
tellurian
+1506
tellurian
Чехол для тех, кто физику в школе плохо учил :)
Сегодня в 05:56
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+4470
Gabriel
Отличный экран для сигнала.
32 минуты назад
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