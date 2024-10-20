Нашли на AliExpress достойную замену унылому советскому градуснику. Безопасно, удобно и технологично

Олег

AliExpress


Продолжаем делиться практичными и недорогими находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался отличный кандидат для замены «старого-доброго» ртутного градусника.

Цифровой термометр от китайского бренда Oliver Win измеряет температуру тела методом инфракрасного сканирования. Он бесконтактный, то есть его не нужно совать в подмышку или в рот; термометр достаточно просто поднести к коже на расстояние 1-2 см. Нажатие на кнопку мгновенно выдает результат в удобном и понятном виде — на LED-дисплее отображается температура с точностью до 0,1 градуса. В отличие от советского стеклянного градусника, который может разбиться и поранить кого-то, не говоря уже о ядовитой ртути внутри, этот современный термометр очень удобен и совершенно безопасен.

Проверить цену и купить цифровой градусник Oliver Win можно по этой ссылке на AliExpress. Он точно порадует вас соотношением цены и удобства. Доступен в черном и белом цветах. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

+965
hate_u
Практика показывает что эти технологичные показывают уйню от балды. А унылые обычно более точные.
2 часа назад в 13:26
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Dmitriy
+1153
Dmitriy
А народ до сих пор, к сожалению, не видит разницы между температурой тела и температурой поверхности кожи...
К сожалению большинство "врачей" тоже.
час назад в 14:35
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