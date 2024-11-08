Нашли на AliExpress два стильных, бюджетных и суперкачественных кабеля для iPhone с Lightning. Не зацепить невозможно!

Олег

Продолжаем делиться полезными и выгодными находками с AliExpress. Сегодня решили напомнить вам о двух классных зарядных кабелях из Китая, которые стоят очень приятных денег.

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Шнуры от Essager и Baseus имеют тканевую плетеную оплетку, у которой есть масса плюсов: она не изнашивается в труху, как полиуретановая, а еще её зачастую не любят жевать домашние котики. Внутри скрывается отличного качества провод; он обеспечит максимально быструю зарядку, которую поддерживают модели iPhone с портом Lightning. На выбор есть несколько вариантов длины и цвета, а оба штекера залиты в прочный и долговечный пластик. Еще одно общее для обоих производителей достоинство — эти кабели не перекручиваются со временем внутри оплетки.

Приобрести их можно на распродаже AliExpress с купонами продавца. Эти кабели всегда стоят недорого, но сейчас ценник гарантированно порадует кого угодно. 



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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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