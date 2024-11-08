Нашли на AliExpress два стильных, бюджетных и суперкачественных кабеля для iPhone с Lightning. Не зацепить невозможно!

Продолжаем делиться полезными и выгодными находками с AliExpress. Сегодня решили напомнить вам о двух классных зарядных кабелях из Китая, которые стоят очень приятных денег.

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