Нашли на AliExpress идеальную замену Apple Pencil от UGREEN. Даже магнитится как оригинал!

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. Ранее мы уже показали стильные ретро-наушники и идеальный powerbank для iPhone 15. А сегодня в ленте попался аналог Apple Pencil в несколько раз дешевле оригинала.

Умный карандаш от UGREEN работает по тому же протоколу связи, что и обычный Apple Pencil. Он тоже понимает силу нажатия и уровень наклона корпуса, регулируя тип и толщину линии в зависимости от этого параметра. Этим карандашом можно рисовать, положив руку на экран и не боясь ложных нажатий. А еще стилус от UGREEN умеет заряжаться от магнитного торца iPad либо от USB-С-порта и выводить уровень своего заряда в нативный виджет электропитания iPadOS. Обязательно сверьте его совместимость с вашей моделью iPad. 

Проверить цену и купить UGREEN Stylus можно по этой ссылке на AliExpress. Ценник вас приятно удивит. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

+3
Machet
Стилус действительно хорош, особенно если учесть, что он стоит в 10 раз дешевле оригинала (я брал за 1300 рублей), но вот в статье ошибка, он не воспринимает силу нажатия, только наклон. Для художников это принципиально, а для обычного пользователя не имеет значения. Если вы профессионально не рисуете на iPad, берите, не пожалеете. Только сразу закажите стальные наконечники, родные стираются за несколько дней.
Сегодня в 04:29
#
tellurian
+1650
tellurian
Есть варианты дешевле ~1000₽, дочка с таким на учёбу ходит, удобный. Тоже магнитится. Уже несколько лет.
Не для художников.
Сегодня в 07:08
#
s_medik
+3446
s_medik
Пользуюсь аналогичным от Baseus уже 3 года, отлично работает. Вот только как и в этом, силы нажатия не понимает.
Сегодня в 09:04
#
tellurian
+1650
tellurian s_medik
Дорогая и сложная функция для реализации.
Сегодня в 09:46
#
+714
jkttim
Хорошие проверенные стилусы делает Agni Senses.
час назад в 13:01
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