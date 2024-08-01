Нашли на AliExpress идеальную замену Apple Pencil от UGREEN. Даже магнитится как оригинал!

Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. Ранее мы уже показали стильные ретро-наушники и идеальный powerbank для iPhone 15. А сегодня в ленте попался аналог Apple Pencil в несколько раз дешевле оригинала.
Умный карандаш от UGREEN работает по тому же протоколу связи, что и обычный Apple Pencil. Он тоже понимает силу нажатия и уровень наклона корпуса, регулируя тип и толщину линии в зависимости от этого параметра. Этим карандашом можно рисовать, положив руку на экран и не боясь ложных нажатий. А еще стилус от UGREEN умеет заряжаться от магнитного торца iPad либо от USB-С-порта и выводить уровень своего заряда в нативный виджет электропитания iPadOS. Обязательно сверьте его совместимость с вашей моделью iPad.
Проверить цену и купить UGREEN Stylus можно по этой ссылке на AliExpress. Ценник вас приятно удивит.
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