Нашли на AliExpress идеальную зарядку для Apple Watch. Как вы без неё жили?

Продолжаем делиться необычными и практичными находками с AliExpress. В прошлый раз мы показали умное кольцо за 100 рублей, а сегодня в ленте попалась удобная зарядка для «яблочных» часов.
Этот небольшой металлический брусок устраняет главное неудобство штатной зарядки Apple Watch «из коробки» — неотключаемый кабель. Док-станцию неудобно носить с собой, а в случае порчи кабеля (например, котовьими челюстями), придется покупать всю зарядку целиком. Так что лучше сразу купить эту замену с AliExpress: она намного компактнее оригинала, но при этом вместо встроенного кабеля имеет сразу два порта — Type-C и Lightning. Вам достаточно любого из этих кабелей, чтобы подзарядить ваши Apple Watch за пределами дома.
Купить суперзарядку для Apple Watch можно по этой ссылке на AliExpress. На выбор даже доступны шесть разных цветов корпуса.