Нашли на AliExpress идеальные Bluetooth-наушники от Anker, которые подойдут буквально всем и стоят недорого

Олег

Anker


Продолжаем делиться необычными и практичными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали сверхдешевые базовые «вкладыши» от Baseus и накладные с LDAC от UGREEN, а сегодня нашли классную скидку на «затычки» от Anker.

Наушники Anker Soundcore P20i выполнены в минималистичном стиле и продаются в трех цветах: черном, синем и белом. Кейс удобной формы войдет в любой, даже самый узкий карман, а сами наушники очень легкие и удобные. Практичный матовый пластик не будет собирать царапины и отпечатки. Бренд заявляет защиту от воды IPX5, свежий Bluetooth 5.3 и обещает автономность до 10 часов от одного заряда. Управлять и настраивать наушники можно в мобильном приложении Soundcore App.

Купить Anker P20i можно по этой ссылке на AliExpress. Активного шумодава здесь нет, но и ценник соответствующий — менее 2000 рублей. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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