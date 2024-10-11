Нашли на AliExpress идеальный девайс для всех, кто не хочет случайно попасть в кино для взрослых

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался детектор скрытых камер от Baseus.
Устройство служит одной-единственной цели — защитить вас от скрытой видеосъемки и слежки. Это небольшая капсула размером с брелок от автомобильной сигнализации. Посередине корпуса размещено стекло с ИК-фильтром, сквозь которое вы увидите скрытые камеры, спрятанные в неочевидных местах вроде розетки или датчике пожарной сигнализации. Для большей эффективности на другой стороне брелока есть ИК-передатчики, которые «палят» непрошенную аппаратуру. Идеальный девайс для тех, кто периодически живет на съемной квартире или в отелях, а также просто подозревает скрытую съемку у себя дома.
Заказать детектор скрытых камер от Baseus можно на AliExpress по этой ссылке. Это небольшая цена для вашей уверенности и приватности. А еще девайс можно использовать как датчик тревоги для входной двери или чемодана.
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