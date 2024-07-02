Нашли на AliExpress идеальный гаджет для жаркого лета. Стоит меньше 500 рублей, а сколько пользы!

Олег

Вентилятор


Продолжаем делиться с вами любопытными и необычными находками с AliExpress. В прошлый раз мы показывали классный миниатюрный триммер от Xiaomi, а сегодня в ленте попался портативный вентилятор.

Устройство будет спасением от жаркого лета благодаря сочетанию приличной мощности и скромных габаритов. Вентилятор высотой всего 15 см, шириной 8 см и толщиной 5 см поместится в любом кармане, рюкзаке или сумочке. Мощность электромотора составляет 5 Вт, что позволяет семи лопастям крутиться с высокой скоростью, которая, к слову, регулируется в трех диапазонах.

Вентилятор

Вентилятор

Вентилятор питается от перезаряжаемого аккумулятора емкостью 300 мАч, который можно подзарядить от USB-кабеля. В комплекте идет удобный шнурок на руку, а большой выбор цветов и оформления корпуса позволит выбрать девайс по своему вкусу.

Проверить цену на карманный вентилятор и купить его можно по этой ссылке на AliExpress. Рейтинг товара 4,8 звезды, покупатели им очень довольны. Оно и понятно — за такие-то смешные деньги. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

Mers
+5200
Mers
У моей знакомой такой. Говорит садится через 20 мину.
2 часа назад в 13:57
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