Нашли на AliExpress идеальный прикроватный держатель для смартфона от Baseus

Продолжаем делиться любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня расскажем о держателе для смартфона, который точно оценят домоседы и любители смотреть видео «фоном».
Штатив от Baseus крепится на любую горизонтальную поверхность — стол, тумба, полка — при помощи зажима. Угол наклона и поворота держателя регулируется в полном диапазоне: помимо двух шарнирных соединений гнуть можно часть стойки; добиться нужного положения девайса будет проще простого. Пользователи пишут, что она держится очень жестко и смартфон не падает.
Держатель на 360 градусов заказали более полутора тысяч человек, а в отзывах его нахваливают: рейтинг 4,8 и довольно много покупателей из России. Клиенты жалуются разве что на помятую упаковку, но сам товар обычно приходит в сохранности. Чтобы ненароком не сломать зажим, его не рекомендуют затягивать чересчур сильно.
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