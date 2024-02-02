Нашли на AliExpress идеальный прикроватный держатель для смартфона от Baseus

Олег

Baseus


Продолжаем делиться любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня расскажем о держателе для смартфона, который точно оценят домоседы и любители смотреть видео «фоном».

Штатив от Baseus крепится на любую горизонтальную поверхность — стол, тумба, полка — при помощи зажима. Угол наклона и поворота держателя регулируется в полном диапазоне: помимо двух шарнирных соединений гнуть можно часть стойки; добиться нужного положения девайса будет проще простого. Пользователи пишут, что она держится очень жестко и смартфон не падает.

Baseus

Baseus

Держатель на 360 градусов заказали более полутора тысяч человек, а в отзывах его нахваливают: рейтинг 4,8 и довольно много покупателей из России. Клиенты жалуются разве что на помятую упаковку, но сам товар обычно приходит в сохранности. Чтобы ненароком не сломать зажим, его не рекомендуют затягивать чересчур сильно.

Купить штатив Baseus 360 можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте купон на странице товара. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5652
Вася Вотафаков
Куда все ssd, процы и память делись с Алика. Кто знает ?
Вчера в 21:04
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