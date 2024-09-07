Нашли на AliExpress хитрый гаджет, который поможет меньше платить за электроэнергию, не нарушая закон

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы публиковали портативный USB-тестер для замеров мощности и емкости аккумуляторов мобильных девайсов, а теперь в ленте попался гаджет посерьезнее.
Цифровой вольтметр ATORCH создан для домашних розеток и поможет контролировать количество и качество расходуемой электроэнергии. Он оснащен дисплеем, отображающим множество параметров — от напряжения и силы тока до потребленных вами киловатт. Устройство умеет передавать собранные данные в мобильное приложение для iOS и Android. С таким гаджетом вы можете довольно просто отслеживать расход электричества бытовыми приборами, чтобы оптимизировать или сократить их использование, а может быть вовсе заменить на более экономные в случае необходимости. Пропускная способность адаптера составляет 16 А, так что можно без опаски подключать к нему любые приборы.
Заказать цифровой вольтметр ATORCH можно по этой ссылке на AliExpress. Ценник очень доступный, рейтинг товара 4,7 звезды.
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