Нашли на AliExpress хитрый гаджет, который поможет меньше платить за электроэнергию, не нарушая закон

Олег

ATORCH


Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы публиковали портативный USB-тестер для замеров мощности и емкости аккумуляторов мобильных девайсов, а теперь в ленте попался гаджет посерьезнее.

Цифровой вольтметр ATORCH создан для домашних розеток и поможет контролировать количество и качество расходуемой электроэнергии. Он оснащен дисплеем, отображающим множество параметров — от напряжения и силы тока до потребленных вами киловатт. Устройство умеет передавать собранные данные в мобильное приложение для iOS и Android. С таким гаджетом вы можете довольно просто отслеживать расход электричества бытовыми приборами, чтобы оптимизировать или сократить их использование, а может быть вовсе заменить на более экономные в случае необходимости. Пропускная способность адаптера составляет 16 А, так что можно без опаски подключать к нему любые приборы.

ATORCH

Заказать цифровой вольтметр ATORCH можно по этой ссылке на AliExpress. Ценник очень доступный, рейтинг товара 4,7 звезды. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

Шухрат
+64
Шухрат
О каком нарушении закона идёт речь, в названии статьи?
Сегодня в 00:17
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tellurian
+1764
tellurian
Как по мне, баловство это. 2-3 недели посмотришь и забудешь. Это реально мало кому нужно. Скорее в электромастерских будет востребовано.
Сегодня в 08:27
#
Dmitriy
+1137
Dmitriy
Как разовый тестер -возможно, но это китайский хлам, на стационарку не годится и не нужен
2 часа назад в 11:47
#
kardigan
+3705
kardigan
Как простой вольтметр может экономить электричество?!😃Вы там совсем уже?!
42 минуты назад
#

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