Нашли на AliExpress классный мини-проектор: поместится на ладони, и картинка отличная

Олег

WANBO


Продолжаем делиться необычными и практичными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался компактный проектор для дома или отдыха на природе.

Устройство от бренда WANBO очень стильно выглядит и поставляется в двух цветах корпуса: белом и темно-синем. Его главная фишка — суперкомпактность; габариты проектора составляют всего 15,6 х 14,6 х 11,3 см, а вес — чуть больше килограмма. При этом размер экрана от 40 до 120 дюймов без значительных искажений изображения. Устройство оснащено двумя динамиками, автофокусом и выдает картинку разрешением FullHD. Работает проектор на базе полноценного Android, что позволяет гибко настроить ПО под свои нужды.

Проверить цену и купить WANBO T2 Max можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте взять купон на 2000 рублей на странице товара. Для проектора работает быстрая доставка за 1-2 недели. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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