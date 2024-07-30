Нашли на AliExpress красивейшие накладные наушники в ретро-стиле за три копейки, которые вызывают жестокую зависть

Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже публиковали крутую скидку на накладные наушники от UGREEN с LDAC, а сегодня в ленте попался более стильный и дешевый вариант.
Эти наушники выполнены в ретро-дизайне и круто впишутся в интерьер. Дужка перетянута экокожей с двумя вариантами цветов — черный либо коричневый. Над чашками тоже поработали: наружняя сторона стилизована под хромированный металл, который может быть либо черным, либо блестящим. Мягкие накладки (тоже в двух цветах) сделаны нарочито толстыми и прямоугольными. Всё вместе смотрится очень стильно и круто, покупатели в восторге.
Что касается характеристик, то они вполне достойны за цену чуть более $10. Внутри прячется свежий Bluetooth 5.3 и шумоподавление для разговоров по телефону, а заявленная автономность — до 12 часов. Наушники работают как по беспроводу, так и через кабель 3,5 мм.
Проверить цену и купить ретро-наушники можно по этой ссылке на AliExpress. У товара высокий рейтинг и более 1000 довольных покупателей.
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