Нашли на AliExpress недорогой и практичный девайс для ремонта и DIY. И дрель, и лобзик, и шлифмашинка на ладони!

Продолжаем делиться с вами недорогими и практичными находками на AliExpress. В прошлый раз мы уже показывали триммер для одежды и инструмент для ремонта любого пластика. На этот раз в ленте нашлось кое-что для домашних поделок и мелкого ремонта.
Этот беспроводной девайс может выполнять сразу несколько задач. В зависимости от насадки он может быть дрелью, шуруповертом, лобзиком или шлифмашинкой. При этом устройство по размерам сопоставимо со стандартной отверткой, то есть очень компактно.
В комплекте уже поставляются 37 необходимых для домашних дел насадок. Инструмент работает от аккумулятора и заряжается с помощью порта microUSB. Судя по отзывам, покупатели крайне довольны девайсом.
Приобрести чудо-инструмент для поделок можно по этой ссылке на AliExpress. Он стоит чуть больше тысячи рублей и собрал более 1700 отзывов, общий рейтинг — 4,7 звезды.