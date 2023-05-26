Нашли на AliExpress недорогой и практичный девайс для ремонта и DIY. И дрель, и лобзик, и шлифмашинка на ладони!

Олег

AliExpress


Продолжаем делиться с вами недорогими и практичными находками на AliExpress. В прошлый раз мы уже показывали триммер для одежды и инструмент для ремонта любого пластика. На этот раз в ленте нашлось кое-что для домашних поделок и мелкого ремонта.

Этот беспроводной девайс может выполнять сразу несколько задач. В зависимости от насадки он может быть дрелью, шуруповертом, лобзиком или шлифмашинкой. При этом устройство по размерам сопоставимо со стандартной отверткой, то есть очень компактно. 

AliExpress

В комплекте уже поставляются 37 необходимых для домашних дел насадок. Инструмент работает от аккумулятора и заряжается с помощью порта microUSB. Судя по отзывам, покупатели крайне довольны девайсом. 

AliExpress

AliExpress

Приобрести чудо-инструмент для поделок можно по этой ссылке на AliExpress. Он стоит чуть больше тысячи рублей и собрал более 1700 отзывов, общий рейтинг — 4,7 звезды.

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Комментарии

–3
Иван
Хватит покупать на али помойке. Все там дешман и неликвид
Сегодня в 05:25
#
–21
oskar
Уже года 4 как лежит в ящике для инструментов, а вы только нашли
Сегодня в 06:25
#
Dmitriy
+541
Dmitriy
Тут вращение пальцами останавливается. Это шлак.
Сегодня в 07:43
#
+892
Ufoer
Циркулярная пила для cleaning, наждачка для wood cutting, ясно понятно ))))
2 часа назад в 09:01
#
–288
NYX Ufoer
Я фотошоп это программист, ага
2 часа назад в 09:05
#